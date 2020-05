Matovič o postupnom uvoľňovaní opatrení: Odporúčania Slovákom! Naša ekonomika už druhú vlnu neprežije

Od stredy 6. mája by mohli byť otvorené všetky obchody, s výnimkou nákupných centier. V sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

Priblížil, že o tom v súčasnosti rokujú odborníci a epidemiológovia. Celá Európa podľa jeho slov Slovensku závidí, ako zvláda situáciu s koronavírusom. Matovič taktiež uviedol, že ho nebavia podrazy zo strany predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) a ministra hospodárstva Richarda Sulíka.

„Nech už neblázni a rešpektuje názor autorít, ktorými sú epidemiológovia či infektológovia. Koronakrízu zatiaľ zvládame úžasne, tak si to nepokazme zbrklými a hlúpymi rozhodnutiami. Keď si tú disciplínu udržíme, tak v najbližších dvoch týždňoch môžeme mať nula nakazených a môžeme otvoriť všetko," zdôraznil premiér. Potvrdil, že v tejto súvislosti Sulíka osobne opakovane na rokovaní vlády vyzýval, aby nerobil podrazy. „Chýba mi zodpovednosť z jeho strany. Správa sa ako keby ani nebol náš koaličný partner. Osobne ma to zraňuje a berie mi to dve tretiny životnej energie, ktoré chcem venovať Slovensku," konštatoval Matovič.

Občanom Slovenskej republiky odporučil, aby rešpektovali rozhodnutia epidemiológov a infektológov. „Verím, že tí nás z koronakrízy postupe vyvedú. Pri súčasnej situácii by sme navyše mohli vyjsť v ústrety dôchodcom a nerušiť možnosť bezplatného cestovania," priblížil premiér. Zároveň zopakoval, že slovenská ekonomika neprežije druhú vlnu koronavírusu. „Musíme preto postupne prijímať také opatrenia, aby sme to zvládli," dodal Matovič.

Premiér taktiež potvrdil, že v koalícii diskutovali na tému voľby nového generálneho prokurátora. Súčasnému generálnemu prokurátorovi sa končí funkčné obdobie v júli. „Oceňujem debatu s koaličnými partnermi. Verím, že na konci budeme mať výborného generálneho prokurátora. Počas rokovaní zazneli tri-štyri mená kandidátov, ale dohoda na konkrétnom mene zatiaľ nie je," uzavrel Matovič.