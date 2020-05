Čo nakoniec presvedčilo Matoviča: Tieto obchody otvoríme už budúci týždeň!

Je to tu. Vývoj nákazy pandémie koronavírusu zatiaľ hovorí o tom, že Slovensko je na špici európskych krajín v pozitívnom trende.

Tieto čísla registruje aj premiér Igor Matovič (46), ktorý tak pripúšťa, že v pondelok nás čaká rozhodnutie o otvorení úplne všetkých obchodov, ktoré sú mimo nákupných centier. Nové pravidlá by tak mali začať platiť najneskôr v strede budúceho týždňa. Jeho koaličný partner Richard Sulík (52) opäť ide ešte ďalej a volá už aj po spustení nákupných centier a vonkajších terás.

Otváranie slovenskej ekonomiky bolo naplánované do štyroch fáz. Až do budúcej stredy má byť Slovensko len v prvej z nich, keď sa otvorili malé obchody a služby. Matovič však po novom otvoril diskusiu o tom, že sa to bude zrýchľovať. Tvrdí, že v pondelok by mohli rozhodnúť o otvorení aj ostatných obchodov bez ohľadu na metráž. Pôvodne pritom epidemiológovia v pláne navrhli, že tieto prevádzky spustíme až vo fáze číslo tri, čiže ďaleko za polovicou mája.

„Konzílium odborníkov je pripravené v pondelok to rozhodnutie upraviť v prospech otvárania prevádzok. Už tento pondelok, keď zasadalo konzílium, som túto otázku otvoril, že v prípade, ak by sme mali veľmi dobré čísla, či by sme mohli posunúť kroky v otváraní. Dnes, keď som telefonoval s týmito ľuďmi, sú pripravení kroky prehodnotiť, ak by sa tieto čísla udržali,“ povedal Matovič.

Prízvukuje, že prevádzky by museli dodržiavať všetky bezpečnostné normy, ktoré fungujú aj v súčasnosti - a to 25 m² na jedného zákazníka, povinné rúška, rozostupy aj dezinfekcia rúk pri vstupe. „Naďalej by boli zatvorené obchodné centrá, lebo to odborníci vyhodnocujú ako veľké riziko. Držme si zatiaľ palce, aby za piatok, sobotu a nedeľu boli rovnako dobré čísla, ako máme týchto posledných päť dní,“ uviedol.

Stále sa pritom obáva, aby sa koronavírus na Slovensku nezačal šíriť vo veľkom.Lebo táto nákaza, keď nám spôsobí 9%-ný prepad ekonomiky, ako dopadneme, keď budeme mať druhé a tretie kolo?“ vyhlásil premiér.