Môžu ich zahodiť! Česká vláda oslobodila od rúšok ďalšie skupiny ľudí

Nosiť rúška od piatku nebudú musieť deti od dvoch do siedmich rokov v materských školách alebo detských skupinách alebo za určitých podmienok umelci vykonávajúci autorské dielo.

Povinnosť sa po novom nebude vzťahovať aj na moderátorov a redaktorov vystupujúcich v rozhlasových či televíznych reláciách v štúdiu a bez hostí. Vyplýva to z mimoriadneho opatrenia ministerstva zdravotníctva, ktoré vo štvrtok schválila vláda.

Umelci a moderátori ale budú musieť mať PCR test na koronavírus s negatívnym výsledkom, ktorý nie je starší ako štyri dni. Ak vykonávanie diela trvá dlhšie, budú musieť umelci byť testovaní aspoň raz za dva týždne. Medzi účinkujúcimi a ďalšími osobami (spolupracovníkmi či divákmi) musí byť dodržaný dvojmetrový odstup. Miesto realizácie či natáčanie diela alebo programu musí byť pravidelne dezinfikované, v prípade uzavretých priestorov tiež vetrané. Ak niekto z umelcov či spolupracovníkov má teplotu 37 stupňov Celzia a vyššie alebo iné príznaky choroby covid-19, nesmie sa na vykonávaní diela zúčastniť.

Už skôr dostali výnimku z nosenia ochranných prostriedkov dýchacích ciest vodiči verejnej dopravy v uzavretých kabínach, členovia domácnosti idúci v jednom aute, autisti či deti do dvoch rokov. Zákaz pohybu na verejnosti bez rúšok či šatiek platí od 19. marca. Vláda sa vtedy rozhodla, že všetkým osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliska bez ochranných prostriedkov dýchacích ciest. Ako ochranné prostriedky sa počítajú rúška, respirátory, šatky, šály či iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok.

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu, ako je udržiavanie odstupu, dezinfekcia a rúška, budú platiť najmenej do konca júna, predpokladajú minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO) aj jeho námestník Roman Prymula. Pravidlá pre rúška by podľa Vojtecha mali platiť pre najbližšie dva mesiace, potom možno uvažovať o ich uvoľnovaní napríklad podľa miesta pohybu.

"Toto opatrenie zostáva jedným z dôležitých predpokladov zamedzenia šírenia koronavírusu na území Českej republiky. Najčastejšími cestami, kadiaľ vírus vniká do ľudského tela, sú práve sliznice, teda ústa, nos a tiež oči. Preto je treba stále chrániť seba a svoje okolie používaním ochrany dýchacích ciest. Je to to najmenej, čo môžeme urobiť," uviedol Vojtěch v dnešnej tlačovej správe.