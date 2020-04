Brazília má 6700 nových prípadov za deň: Mŕtvych pochovávajú päť do jedného hrobu, míňajú sa rakvy

Brazília v stredu zaregistrovala rekordných 6276 nových prípadov nákazy koronavírusom, čím počet potvrdených prípadov v krajine od začiatku epidémie vzrástol na 79.685.

Počet ľudí, ktorí s koronavírusom zomreli, presiahol hranicu 5500. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server BBC News. Denný nárast nakazených v Brazílii, ktorá má 210 miliónov obyvateľov, patrí v súčasnosti k najväčším na svete. Experti navyše varujú, že reálne čísla sú oveľa vyššie, pretože Brazília vykonáva v porovnaní s inými štátmi len veľmi málo testov.



Brazília je najhoršie postihnutým štátom Latinskej Ameriky. Brazílsky prezident Jair Bolsonaro pandémiu ďalej zľahčuje, chorobu covid-19 označuje za "chrípočku" a tvrdí, že kľúčové je zachovať chod ekonomiky.

K najhoršie postihnutým brazílskym mestám patrí Manaus v Amazónii. V hlavnom meste brazílskeho štátu Amazonas teraz pochovávajú mŕtvych po piatich do hromadných hrobov, píše agentúra Reuters. Čoskoro v meste nebude dostatok rakiev. Kým bežne v Manause uložia k večnému odpočinku 30 zomrelých denne, v sobotu to bolo 98 a v nedeľu dokonca 140, uviedol denník The Guardian.

Úrady povoľujú účasť na pohreboch iba trom príbuzným a odporúčajú rodinám spopolnenie zomrelých. Podobné problémy ako Manaus začínajú pociťovať aj ďalšie brazílske mestá. V Riu de Janeiro cintoríny urýchlili konštrukciu nadzemných hrobiek, aby boli schopné zvládnuť množstvo mŕtvych.