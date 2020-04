Karanténa prebúdza v mužoch z Južnej Ameriky to najhoršie: Vrážd priateliek a manželiek hrozivo pribúda

V Južnej Amerike, ako aj na iných kontinentoch, vedie nútená izolácia v čase epidémie choroby covid-19 k prudkému nárastu počtu telefonátov, v ktorých sa obete domáceho násilia, ktoré nemôžu uniknúť z domova, dožadujú pomoci.

Píše o tom agentúra AFP. Počnúc OSN a končiac pápežom Františkom zazneli v posledných týždňoch výzvy k pomoci ženám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia. "Bohužiaľ mnohé ženy a mladé dievčatá sú obzvlášť vystavené násiliu práve tam, kde by mali byť chránené. Vo svojich vlastných domovoch," uviedol generálny tajomník OSN António Guterres.



Pápež František, ktorý pochádza z Argentíny, tiež pripomenul, že ženy často čelia riziku násilia v dôsledku núteného pobytu doma. "Izolácia vrhá tisíce žien do pekla, sú zatvorené s agresorom, z ktorého majú ešte väčší strach ako z koronavírusu," vysvetľuje Victoria Aguirrová z argentínskej mimovládnej organizácie MuMaLa, ktorá bojuje proti násiliu zo strany mužov.



V Argentíne za prvých 20 dní karantény vyhlásenej 20. marca zabili manželia či bývalí manželia 18 žien. Počty telefonátov na linku pomoci ženám vzrástli o 39 percent. Situácia nie je oveľa lepšia ani v Mexiku, v Brazílii, v Čile, ani inde v regióne. Opatrenia prijaté úradmi a rôznymi združeniami sa niekedy zdajú byť nedostatočné.

Vlani v Južnej Amerike došlo k 3800 vraždám žien. To bol v porovnaní s rokom 2018 nárast o osem percent, uvádza organizácia pre rodovú rovnosť pri Hospodárskej komisii pre Južnú Ameriku. V Mexiku od začiatku karantény 24. marca vzrástol počet telefonátov na linky pomoci ženám, hovorí riaditeľka mexického Národného inštitútu pre ženy Nadine Gasmanová.Začiatkom apríla vyvolala v Mexiku pobúrenie vražda trinásťročného dievčaťa Any Paoly, ktorú doma znásilnil a ubil lupič, zatiaľ čo jej matka bola nakúpiť. V Mexiku od začiatku karantény telefonovalo mimovládnej organizácii, ktorá zabezpečuje umiestnenie žien, ktoré sa stali obeťami násilia, do azylových domov, o 60 percent žien viac ako pred vyhlásením izolácie. Centrum prijalo o päť percent viac žien.

V Sao Paule, epicentre epidémie covid-19 v Brazílii, vzrástli sťažnosti na domáce násilie o 30 percent. 700 dobrovoľníkov sa rozhodlo vytvoriť linku pomoci, ktorá obetiam poskytuje lekársku, právnu a psychologickú pomoc prostredníctvom aplikácie WhatsApp. V Čile, kde bola v najviac postihnutých zónach vyhlásená karanténa a zákaz vychádzania, vzrástol počet sťažností v santiagskej štvrti Providencia o 500 percent. "Zvýšila sa spotreba alkoholu, ľudia trpia viac úzkosťami a depresiami, a to vedie k nárastu násilia v rodinách," uviedla Paula Dazová z čilskeho ministerstva zdravotníctva.



V Argentíne otriasla krajinou vražda Cristiny Iglesiasovej a jej sedemročnej dcéry Ady, ktorú spáchal matkin priateľ. Obe telá našli zakopané na záhrade ich domu v Buenos Aires. Inde zase polícia na popud susedov prišla včas, aby zachránila ženu, na ktorú jej manžel zaútočil s kladivom "Každodenne je nejaká žena zneužitá, znásilnená alebo zbitá svojím partnerom alebo bývalým manželom. Za normálnych časov by sme sa usilovali o to, aby podala žalobu. Dnes je však najdôležitejšie, aby unikla z domova," zdôrazňuje Ada Ricová z mimovládnej organizácie La Casa del Encuentro.