Brazílsky prezident si o koronavírus doslova koleduje: Jeho najnovšie videá boli priveľa aj na Twitter

Zatiaľ čo mnohí európski politici pracujú kvôli pandémii prostredníctvom videokonferencií a niektorí nosia na verejnosti rúška či respirátory, brazílsky prezident Jair Bolsonaro opäť vyrazil bez rúška do ulíc.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V nedeľu sa v brazílskej metropole rozprával okrem iného s pouličným predajcom párkov v rožku obklopený davom ľudí, ktorí si ho nakrúcali na mobilné telefóny. Niektoré videá potom Bolsonaro zverejnil na svojom Twitteri. Podľa serveru Infobae ale dve videá Twitter z Bolsonarovho účtu odstránil s tým, že porušujú jeho pravidlá. Nespresnil aké, podľa Infobae to ale bolo zrejme preto, že obsah porušoval odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) udržiavať kvôli pandémii bezpečnú vzdialenosť od ostatných ľudí a nezhlukovať sa na verejnosti do väčších skupín.



"Rozhodol som sa ísť na prechádzku a hovoriť s predajcami. Hovorili mi, že ich predaje poklesli," povedal Bolsonaro v nedeľu novinárom. "Máme problém s vírusom, to nikto nepopiera, ale zamestnanosť je kľúčová," dodal prezident. Zopakoval, že "nesmieme prepadnúť hystérii". Už skôr obvinil médiá, že hystériu okolo koronavírusu vytvárajú a choroba COVID-19 označil za "chrípočku".

"Je potrebné pracovať, inak krajina zbankrotuje," súhlasila s Bolsonarom v nedeľu jedna z pouličných predajkýň. "Otvorte kostoly, pre lásku Božiu," vyzvala prezidenta ďalšia žena.V nedeľu Bolsonaro povedal, že sa kvôli tomu odvolá. Kostoly v Brazílii zatvorené nie sú, niektorí guvernéri ale zakázali zhromaždenie od určitého počtu ľudí. Niektoré cirkvi však tieto opatrenia nedodržiavajú.Už skôr v tomto mesiaci riešil brazílsky najvyšší súd prezidentovu sťažnosť proti opatreniu, keď guvernér štátu Rio de Janeiro a Bolsonarov spojenec z minulosti Wilson Witzel vyhlásil uzavretie leteckého i pozemného spojenia s tými brazílskymi štátmi, v ktorých sa potvrdili prípady nákazy koronavírusom. Súd dal za pravdu guvernérovi.

Bolsonaro opakovanePodľa Bolsonara je potrebné zachovať chod ekonomiky. Kvôli tomu sa chystá aj vydať dekrét, ktorý povolíNedeľná prechádzka brazílskeho prezidenta sa uskutočnilaa apeloval najmä na mladých ľudí, aby sa prestali zhlukovať na verejnosti. Kritizoval tiež priaznivcov Bolsonara, žeSám Bolsonaro sa tento mesiac podrobil dvom testom na koronavírus potom, čo sa nákaza potvrdila u jeho tajomníka. Stalo sa tak po návšteve USA, kde sa obaja stretli s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Test mali obaja prezidenti negatívni.