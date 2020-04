Pokračuje súd v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka: Z obžalovaných prišiel len Kočner

Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pokračuje v hlavnom pojednávaní vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Prítomný je z obžalovaných iba Marian Kočner.

Na štvrtkovom pojednávaní by sa na súde mali čítať listiny. Celý proces sa momentálne pojednáva za sprísnených podmienok pre pandemickú situáciu. Do pojednávacej miestnosti majú prístup za verejnosť iba vybrané médiá.

Štvrtok je zatiaľ posledný vytýčený termín hlavného pojednávania. Z toho dôvodu očakáva právny zástupca rodiny Kuciakovcov nové termíny pojednávania.

Pred vstupom do pojednávacej miestnosti avizoval otec Jána Kuciaka Jozef, že má záujem v budúcnosti zbúrať dom, v ktorom sa stala vražda. Bydlisko Kuciaka a Kušnírovej vo Veľkej Mači by chcel prerobiť na otvorený park. Letnú kuchyňu chce nechať na mieste a dať do nej obľúbené predmety zosnulej dvojice.

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Tomáš Szabó, neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček, Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Marian Kočner si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.