Kočnerova Threema odkryla posledné správy pred jeho zadržaním: Berú ma do väzby!

Do poslednej chvíle sa snažil uniknúť base. Mafiánsky podnikateľ Marián Kočner (56) je za mrežami už takmer dva roky.

Pôvodne ho tam súd posadil za to, aby neovplyvňoval svedkov v kauze zmenky, za ktorú už dostal 19 rokov. Do toho sa mu na konto pridali ďalšie obvinenia na čele z objednávky vraždy. Spoza mreží tak nevyšiel od konca júna 2018 bez pút na rukách. Nový Čas má k dispozícii správy z jeho aplikácie Threema, ktoré písal tesne pred zadržaním. Koniec júna 2018 bol pre Kočnera v jeho živote nevídaný.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po tom, čo ho zobrala polícia a prokurátor dal návrh na jeho väzobné stíhanie, sa ocitol na Najvyššom súde, ktorý mal rozhodnúť o tom, či zostane vyšetrovaný za mrežami. Z jeho Threemy vyplýva, že tesne pred tým sa všemožne snažil ovplyvňovať sudcov, aby rozhodli v jeho prospech. Výdatne mu k tomu mala pomáhať štátna tajomníčka Monika Jankovská, ktorú prezýval opička.

Správy získala redakcia Nového Času vďaka dátam medzinárodnej siete investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project. Kočner skončil v rukách polície presne 20. júna, no to, že sa tak môže stať, vedel už dva týždne predtým. „Dostal som takú divnú info, že by ma mali prísť ráno ‚zobrať‘. A že väzba. Sa mi ti zdá pritiahnuté za vlasy... Asi by sme to vedeli. Či?“ písal podnikateľovi Norbertovi Bödörovi. Ten mu ihneď odpísal: „Tak to dúfam. Že by sme vedeli.“

On sám čelí podozreniam, že mal vplyv na políciu, ktorá mu vynášala informácie. Kočner sa pred dôležitým rozhodovaním na Najvyššom súde, ktoré sa mu stalo osudným, snažil vybaviť si prepustenie. Skúšať mal podľa správ z Threemy nepriamo ovplyvňovať senát na čele s Františkom Moznerom, ktorého členmi boli aj Anna Šišková a Martin Bargel. Cez skratky ich priezvisk si o nich písal s Jankovskou aj Bödörom.

Ten mu napísal, že jeho požiadavky sú zariadené, a odkázal ho na Jankovskú. Tá rovnako tvrdila, že je to vybavené. Kočner tak až do rozhodnutia súdu bol v tom, že sa mu podarilo vybaviť u sudcov to, aby ho nevzali do väzby. To sa nenaplnilo. „Oslovených sudcov, ktorí v predmetnej veci rozhodovali, sa nikto nepokúšal ovplyvniť a nikto ich nekontaktoval,“ povedala hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.

Norbert Bödör Otvoriť galériu Norbert Bödör Zdroj: anc

7 . 6. 2018

K: Dostal som takú divnú info, že by ma mali prísť ráno „zobrať“. A že väzba. Sa mi to zdá pritiahnuté za vlasy... Asi by sme to vedeli. Či?

B: Tak to dúfam.

B: Že by sme vedeli.

---

K: Dobré ráno. Tak zatiaľ je kľud. Dnes bude veľmi dôležitý výsluch Ruska v BB, kde ukáže dostatok dokumentov z obdobia 1999 - 2001, ktoré jednoznačne dokazujú, že mal dva druhy podpisov.

26. 6. 2018 (o sudcoch rozhodujúcich o Kočnerovi)

K: Mám zloženie senátu NS. Je tam jeden šéfov človek.

B: Meno?

K: Šišková.

K: Bývalá vyšetrovateľka.

K: Monika je s ňou ok, aj by jej povedala, že „vedenie“ to dalo Monike na starosť. Len aby šéf vedel, že to Monika má na starosti, keby sa Šišková dotazovala. A zajtra má mať Monika so šéfom stretko, tak by jej mohol povedať, že nech „dozrie na Šiškovú“. Ak sa nebude báť Monike povedať aj moje meno, tak nech povie. Ak nebude s tým komfortný, tak stačí, nech povie „dozrie“.

B: Zariadené.

B: Povie Monike, že to má zariadiť.

B: Teraz som to...

K: Ok.

Monika Jankovská Otvoriť galériu Monika Jankovská Zdroj: anc

25. 6. 2018 (o zadržaní políciou)

Kočner: Som to vedel 3 hod. vopred.

J: Ja som upozorňovala mesiac.

J: Pamätáš?

J: A presne sedia osoby aj obsadenie.

K: Viem. Bol som nachystaný.

26. 6. 2018 (O sudcoch)

K: S tým Bargelom kto vie?

J: Kľud. Potvrdzuje špeciálu všetko. Neznáša UŠP.

---

J: Sa uje*ávam.

J: Ja dostanem aj Al Caponeho z basy.

27. 6. 2018

K: Ahoj. Ako si včera dopadla?

J: Dobre. Ken dnes aj zajtra to znova obehnem.

K: Riešila si aj Bargela?

K: Kedy ideš k náčelníkovi?

J: K náčelníkovi 14.15. (Ficovi, pozn. red)

J: Jedna otázka. Ak máš M vyriešeného len cez advokáta, tak to je na drevených nohách.

K: Nie.

J: Ok.

J: Lebo včera bol tak pol na pol rozhodnutý. Ale zrejme to hral.

K: Vieš, koho je on rodina.

J: Viem. Veď som ti to písala.

----

J: Idem sa chystať na vládu. Potom píšem. Inak my, keby sme ťa nemali, tak sa fakt unudíme.

K: Napíš po náčelníkovi.

J: No.

------

J: M zobral spis domov. Študuje ho. Fičím pomaly za náčelníkom. Potom sa ozvem.

K: Oki.

K: Náčelník Ti povedal?

J: Naznačil.

K: Daj ako. To ma zaujíma. Že ako sa naznačuje. Aby som vedel, keď budem raz náčelník aj ja.

J: Nerieš. Som viazaná tajomstvom.

28. 6. 2018 (o sudcoch rozhodujúcich o Kočnerovi)

J: B robí bordel. Ostatní dvaja sú ok.

K: Ok.

K: Tak verím, že ho umravnia...

K: A keď nie, bude 2:1.

J: Palec hore.

Alena Zsuzsová Otvoriť galériu Alena Zsuzsová Zdroj: anc

28. 6. 2018

K: Berú ma do väzby.

Z: ???

Z: To nemyslíš vážne???!!!!

Z: Preboha, NIE!!!

K: Fakt.

Z: Neverím.

Z: Prosím, povedz, že si robíš p*ču.