Silvia Kucherenko zaparkovala ako blondínka: Fotka, ktorá hovorí za všetko

Modelka Silvia Kucherenko (37) mala teda poriadne ťažký utorok. So svojím luxusným tátošom totiž dosť nešťastne zaparkovala.

Blondínka, ktorá je držiteľkou vodičského oprávnenia dlhé roky, je síce dobrou vodičkou, ale tentoraz sa jej to veľmi nepodarilo. Auto totiž „zapikovala“ nosom dole z betónového múrika. Zarobila si tak na poriadnu opravu. Kucherenko trávi väčšinu času počas pandémie doma so synom Alexandrom, ale predsa len musí sem-tam vyraziť do mesta, povybavovať nevyhnutné veci. To bol scenár aj uplynulého utorka, keď sa blondínka na svojom luxusnom aute preháňala po hlavnom meste.

Keď však chcela zaparkovať, nevšimla si vyvýšenie a autom preletela cez betónový múrik. „Dnes sa mi stala nepríjemná vec. Trošku blbo som zaparkovala. Auto zostalo visieť na betónovom múriku s kolesom v lufte,“ priznala Silvia, ktorá bola z celej situácie mierne vystrašená. „Rana ako z dela a ten chaos, že auto ide rovno do šrotu. Našťastie dobrí ľudia ešte existujú a v sekunde začali situáciu riešiť. Veľmi pekne im ďakujem,“ dodala blondínka.