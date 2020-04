Saganov prvý tréner varuje: Bojím sa, že z Peťa bude trhací kalendár!

Peter Zánický (47) patrí k objaviteľom fenomenálneho cyklistu Petra Sagana (30). Ako jeho prvý tréner si s ním prešiel rôznymi úskaliami, ale tešil sa aj z mnohých úspechov.

V rozhovore pre Nový Čas priznal, že riešenie momentálnej koronakrízy vidí optimisticky. Zároveň však varuje, že z Tourminátora sa môže v prípade obnovenia sezóny stať trhací kalendár.

Ako vnímate celú situáciu s koronavírusom? Športový svet úplne zastal...

Úplne zastal, ale som rád, že sa pomaličky začali otvárať aspoň vonkajšie športoviská. To je veľmi dôležité, ľudia sa potrebujú hýbať. Hlavne deti. Teším sa na to, keď konečne budeme môcť odštartovať Detskú tour Petra Sagana.

Aký dopad bude mať podľa vás táto kríza na profesionálnu cyklistiku?

Veľmi dôležité bude to, či tento rok uvidíme Tour de France. Všetky profesionálne tímy majú nastavené hlavné príjmy od sponzorov práve počas Tour. Pokiaľ Tour nebude, môžeme očakávať obrovský odliv sponzorov. Cyklistika nie je šport, kde sa točia veľké peniaze ako vo futbale. Odchod jedného veľkého sponzora môže spôsobiť bankrot tímu. Bolo by fajn, ak by sa všetko rozbehlo v auguste, ako je to naplánované. Tak by sa ešte dali sezóna a budúcnosť zachrániť.

Ste v tomto smere optimista?

Áno, verím, že to tak naozaj bude a užijeme si zaujímavú sezónu. Na scénu totiž môžu vyskočiť nové, zaujímavé mená. Určite sa však tvár cyklistiky zmení. Napríklad pod kopcami môžu byť policajti či vojaci, aby sa tam nezhromažďovalo veľké množstvo divákov. Opatrenia budú... Na budúci rok by sme sa však už mohli vrátiť do starých koľají. Dokonca si myslím, že o rok už bude vakcína a COVID nás nebude viac strašiť.

Podpíše sa karanténa na výkonoch Petra Sagana?

Peter je v tomto rebel. On nepotrebuje mať odkrútené toľko ako iní pretekári. Aj z mála dokáže urobiť veľa a vyhrávať preteky. Na druhej strane môže mať problém s tým, že trénuje iba na trenažéri. Počul som, že niektorí pretekári vydržia v sedle trenažéra pokojne aj šesť hodín. Peter taký nie je, on potrebuje voľnosť a slobodu, ktorú teraz nemá. Úpadok výkonnosti bude na začiatku citeľný pri všetkých pretekároch. Ale ak Tour odštartuje, tak verím, že Peťo do toho rýchlo naskočí a opäť bude patriť medzi favoritov na zelený dres.

Čoho alebo koho by sa mal najviac obávať?

Bojím sa, aby sa z neho nestal trhací kalendár. Je jasné, že Petra budu chcieť všade všetci. Každý tím dostáva najväčšie peniaze za svoju najväčšiu hviezdu. Najväčšia hviezda tímu BORA – hansgrohe je Peter Sagan. Dúfam, že sa ho nebudú snažiť postaviť silou-mocou na každý jeden veľký pretek.

? Peťo je stále v najlepších rokoch. Ako by sa vyrovnal po psychickej stránke s prípadnou stratou celej sezóny?

Peter dokáže veľmi rýchlo zavrieť stranu. Videli sme to aj po vylúčení z Tour de France v roku 2017. Veľmi dobre si pamätám na náš telefonát po tom, ako sa to stalo. Bol vyrovnaný a svoju pozornosť sústredil úplne iným smerom. Nemyslím si, že by prípadná strata sezóny mala mať negatívny dopad na jeho psychiku. Skôr by som povedal, že ak rozmýšľal za nejaké 2-3 roky ukončiť kariéru, tak teraz by ju mohol o nejaký ten rôčik predĺžiť.

Detská tour je pripravená

Zánický je zároveň organizátorom čoraz viac populárnejšej Detskej tour Petra Sagana. Ako riaditeľ podujatia je pripravený odštartvovať podľa plánu. „Deti sú nažhavené. Už je im doma dlho. Snažíme sa zatiaľ tréningy riešiť virtuálne, na trenažéroch a podobne. ,Naordinovali‘ sme im aj nejaké core cvičenia. Posielajú nám fotky a videá, takže sme s nimi aspoň takto v kontakte. Ako organizátori Detskej tour sme pripravení odštartovať prvé kolo už v júni. Ale reálne by som povedal, že začneme až cez prázdniny. Je dôležité dostať deti späť do kolektívu. Sám mám doma 11-ročného syna a vidím, že síce trénuje na trenažéri, ale kolektív a súťaživosť chýba,“ dodal Zánický.