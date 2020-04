Slovenské zdravotníctvo bojuje s COVID-19, odborníci reagujú: Môže sa zápas s koronou vypomstiť na iných chorobách?

Slovensko, ako aj celý svet bojujú proti ochoreniu COVID-19. Už niekoľko mesiacov sa celý zdravotnícky systém sústreďuje na obmedzenie šírenia a čo najmenšie dosahy na naše zdravie a straty na životoch.

Ostatné choroby sú v úzadí. S inými problémami by ste dnes mali ísť k lekárovi len vtedy, keď si to váš stav vyžaduje. Rezort zdravotníctva spustil operácie podľa určitých pravidiel. Ambulancie sa začali rozbiehať a riešiť aj menej akútne stavy. Hrozí nám, že pre koronu zanedbáme iné vážne ochorenia? Čo si myslia odborníci? Keď porovnáme rôzne štatistiky zdravotníctva, Slovensko sa v porovaní s inými štátmi EÚ neumiestňuje práve najlepšie.

Napríklad máme ročne takmer 10-tisíc ľudí na odvrátiteľné úmrtia, čo je výrazne viac ako v iných krajinách. V súčasnosti zameriavame zdravotnú starostlivosť na boj s koronou a ostatným problémom sa príliš nevenujeme. „Ak by obmedzenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti trvali príliš dlho, tak by to mohlo mať v dlhšom horizonte aj negatívny efekt na zdravotný stav obyvateľstva,“ upozorňuje Dušan Zachar z INEKO. Ako však doplnil, treba si uvedomiť, že na Slovensku navštevujeme lekárov v porovnaní s ostatnou Európou príliš často.

„Situácia ešte nemusí znamenať pri krátkodobom pohľade nejaký výraznejší nárast úmrtí,“ myslí si Zachar. Ako povedal, podporuje to aj odborná literatúra, ktorá hovorí, že v priebehu štrajkov lekárov vo svete nenastal nárast v úmrtiach pacientov. Zdravotná starostlivosť sa už pomaly dostáva do normálu. Spustili sa operácie a aj špecialisti začali fungovať v bežnejšom režime. Ministerstvo vydáva usmernenia pre jednotlivé odbornosti, ako majú fungovať pri dodržaní opatrení proti šíreniu COVID-19. „Zamestnanci ambulancie vykonávajú prácu v dostupných ochranných pracovných prostriedkoch.

Prístup pacientov do priestorov ambulancie – ideálne do čakární – umožní diabetológ len po zodpovedaní ’triediacich‘ otázok,“ uviedol Jaroslav Fábry, hlavný odborník MZ SR na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy. Pri vstupe do akejkoľvek ambulancie musia mať pacienti, prirodzene, rúško a platia aj ďalšie pravidlá. Nemocnice začali realizovať už aj operácie. V poslednom období totiž riešili iba akútne, neodkladné stavy.

Pred operáciou však bude potrebné absolvovať karanténu a test. V obmedzenom režime fungujú aj zubné ambulancie. „Poskytuje sa neodkladná zdravotná starostlivosť, teda bolestivé prípady, pre pacientov s negatívnou anamnézou pri dodržiavaní zvýšených hygienických opatrení pre zamedzenie šírenia infekcie,“ uviedla Neda Makovská, hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo. Kedže sa nerobia preventívne prehliadky, zvažuje sa, že by jej absolvovanie nebolo v tomto roku povinné. Otvoriť galériu Zdroj: NCZI

Obmedzenia museli byť

Dušan Zachar, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy

- Opatrenia a obmedzenia prijaté v oblasti zdravotníctva v úvodnej fáze boja proti koronavírusu boli potrebné, ale teraz treba pri dodržiavaní prísnych hygienických pravidiel otvárať aj zdravotníctvo pre liečbu chronicky chorých, stavy neohrozujúce žiale teraz treba pri dodržiava- aleteraz trebapridodržiava vot a plánované operácie vot a plánované operácie.

Tomáš Szalay, výkonný riaditeľ HPI

Tomáš Szalay, výkonný riaditeľ HPI

- Zatiaľ je predčasné hovoriť o dôsledkoch. Odkladanie zdravotnej starostlivosti môže predstavovať riziko (riziko z omeškania, výskyt komplikácií atď). Toto riziko by mali ošetrujúci všeobecní lekári teraz veľmi dobre zvažovať a pomáhať manažovať cestu pacienta, ak potrebuje špecializovanú starostlivosť alebo hospitalizáciu. V neposlednom rade aj preto sa postupne uvoľňuje režim plánovaných operácií. Veľkosť potenciálneho dosahu závisí predovšetkým od dĺžky trvania opatrení – čím dlhšie, tým je riziko väčšie.

Korona ukázala, že zrejme nie všetka doteraz poskytovaná zdravotná starostlivosť bola naozaj indikovaná a potrebná. Časť pacientov sa chodila k lekárom vyrozprávať, prípadne prichádzala s úplnými banalitami – a odčerpávala tým kapacitu zdravotného systému pomáhať skutočne chorým. Ak by si títo pacienti zachovali tento návyk a v budúcnosti nezaťažovali zdravotníctvo banalitami, možno by výsledný efekt koronakrízy mohol byť pozitívny pre celkový zdravotný stav populácie – lekári totiž budú mať viac času venovať sa tým, ktorí naozaj potrebujú odbornú pomoc.