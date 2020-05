Známi Španieli sú späť! Po mesiaci zmapovali karanténu na Slovensku: Porovnanie, ktoré v domácich vzbudí hrdosť

Pozitívny vývoj so šírením nového koronavírusu na Slovensku priniesol nové uvoľnenie opatrení! Od stredy 6. mája sa môžu spojiť fázy 2 a 3 z plánu otvárania prevádzok. Naďalej však platí zákaz stretávania sa na verejnosti mimo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti či povinnosť nosenia rúšok.

Ešte pred tohtotýždňovými priaznivými správami sa situáciu v Bratislave rozhodli zmapovať dvaja už dobre známi španielski lektori. Hneď na začiatku nového videa o pandémii informujú, že od 22. apríla sa Slovensko vracia späť do normálu, pretože dokázalo udržať situáciu pod kontrolou. Aká zmena za pár dní! Ešte 28. apríla, keď video zverejnili, bolo Slovensko iba v prvej fáze, keď sa začalo s pomalým otváraním obchodov a služieb.

V porovnaním so Španielskom to ale znamenalo oveľa viac voľnosti pre domáce obyvateľstvo. Už vtedy bolo v ich videu badať čulý život v uliciach nedávno vyprázdnenej Bratislavy. Ich domovská krajina však kvôli alarmujúcim číslam zažívala pravý opak. "V Španielsku zatiaľ pokračuje úplná karanténa. Ľudia nemôžu vyjsť z domu, okrem toho, keď idú na nákup, do práce, alebo so psom von," uvádzajú vo videu, kým prechádzajú okolo Slovákov užívajúcich si slnečné počasie.

To, čo pozorujeme vo videu lektorov jazykovej školy sídliacej v Bratislave, sa v Španielsku stáva samozrejmosťou až teraz. Španielsko tento týždeň začalo uvoľňovať karanténne opatrenia, ktoré boli zavedené v polovici marca a patrili k najprísnejším na svete. V uliciach i na plážach možno po dlhšej dobe pozorovať ruch a ľudí, ktorí si vychutnávajú vytúžený pobyt vonku.