Šialený zážitok Slováka Miňa počas koronavírusu v Španielsku: Takto vyzerá najdrahšie pečivo v mojom živote

Španielsko je v súvislosti s pandémiou koronavírusu druhou najviac postihnutou krajinou na svete. Počet úmrtí presahuje už alarmujúce číslo 3400.

Tieto počty úmrtí v Španielsku sa zvyšujú aj napriek tomu, že vláda 14. marca nariadila zákaz vychádzania a na pomoc povolala armádu. Situácia sa rapídne zhoršuje a bizarným spôsobom ovplyvnila aj Slováka Miňa, ktorý už dlhé roky žije v španielskom meste Bilbao. Svoj tragikomický piatkový zážitok zaslal do redakcie Nového Času.

"Dnes som išiel do obchodu po chlieb. Nakoľko obchod najbližšie k môjmu domu predáva nekvalitný, išiel som o 50 metrov do ďalšieho, tam kde predávajú chutnejší a kvalitnejší. Po ceste ma však zastavili mestskí policajti a dali mi pokutu 600 eur len za to, že som nešiel do bližšieho obchodu. Taktiež mi povedali, že mám so sebou nosiť účtenku za nakúp ako dôkaz, že som bol v obchode, ak nechcem dostať ďalšiu pokutu, keď pôjdem nabudúce na nákup. Bol som veľmi rozhorčený, ale bola to moja vina. Pravidlá platia rovnako pre všetkých. Pokutu dostanem poštou a môžem sa do 14 dní odvolať, ak ju nezaplatím do mesiaca, pokuta sa zvýši na dvojnásobok. Situácia v Španielsku je veľmi ťažká, do menších obchodov púšťajú iba troch ľudí, takže sa čaká aj hodiny v rade pred obchodom," opisuje svoju skúsenosť. "P. S. Posielam fotku najdrahšieho pečiva, aké som si kedy kúpil - 600 eur za dve bagety," dodáva neveriacky Miňo.