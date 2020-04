Emma Watson má nového priateľa: Už ho predstavila aj rodičom

Herečka Emma Watson sa vlani v októbri ukázala na verejnosti s neznámym mužom. Až o pol roka neskôr sa denníku The Mail podarilo vypátrať, kto oným tajomným mužom je. Krásavec s dlhými blond kučerami sa volá Leo Alexander Robinton a pochádza z Kalifornie.

Emma je do neho vraj tak zamilovaná, že ho predstavila rodičom Jacqueline a Chrisovi. "Emma a Leo urobili úplne všetko pre to, aby svoj vzťah držali v súkromí. Keď ich vlani v októbri vyfotili, ako sa bozkávajú, Leo si zmazal všetky profily na sociálnych sieťach v snahe ich románik utajiť," píše denník The Mail.

Tomu sa podarilo od zdrojov blízkych Watson zistiť, že hviezda filmov o Harrym Potterovi svojho partnera predstavila rodičom. "Všetci šli spoločne na večeru už v decembri do reštaurácie The Ivy v St John je Wood," cituje The Mail. Leo má jednovaječné dvojča Archera. Okrem neho ešte tri starších súrodencov, dve sestry a brata.

"Nikdy som neverila celej tej hre na 'som šťastne nezadaná'. Stále som hovorila, to je len hra. Trvalo mi to dlho, ale som teraz veľmi šťastná (ako nezadaná)," zverila sa Emma britskému magazínu Vogue vlani v novembri.