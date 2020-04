Predstaviteľ Rona Weasleyho bude otcom: Rupert Grint (31) predbehol slávnych kolegov

Rupert Grint je prvým z predstaviteľov hlavnej trojice čarodejníkov z filmov o Harrym Potterovi, ktorý bude mať potomka.

Tridsaťjedenročný britský herec oznámil, že jeho o sedem rokov starší partnerka Georgia Groomeová je tehotná. Rupert je známy slovenskému publiku predovšetkým rolou čarodejníka Rona Weasleyho, ktorý Harrymu pomohol poraziť Lorda Voldemorta. Filmy o Potterovi z neho urobili multimilionára.

Predvlani priznal, že ale netuší, koľko má peňazí na konte. "Vlastne ani neviem, koľko mám. Nevedel by som to ani odhadnúť. Mňa to jednoducho nijako zvlášť nemotivuje. Človeku to dodáva pocit bezpečia a pohodlia, to je na peniazoch dobré, myslím. Som šťastný, že tie peniaze mám, ale nijako sa na nich nezameriava," zveril Rupert v rozhovore pre Radio Times.

Grint na verejnosť často vychádza s rôznymi maskami, parochňami a falošnými fúzami, aby ho verejnosť neobťažovala. "No, niekedy si jednoducho chcete len tak zájsť do Hornbachu," komentoval svoje prestrojenia s úsmevom Rupert.