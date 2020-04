Bábätko (6 mes.) prekonalo operáciu srdca, prišla ďalšia rana: Ťažký boj s koronavírusom!

Maličká Erin Bates sa už uzdravovala z vážnej operácie srdca a priedušnice, keď jej zrazu bol diagnostikovaný nový koronavírus, informuje LadBible.

Len pred necelými dvoma týždňami ju rodičia odfotili v liverpoolskej nemocnici, obklopenú prístrojmi s kyslíkovou maskou na tvári. Fotku uverejnili aj na sociálnych sieťach, aby vyzvali ostatných k dodržiavaniu nariadení.

Statočnej bojovníčke sa ochorenie podarilo poraziť. "Erin prekonala vírus. Choroba mala ťažký priebeh, nebolo to jednoduché, no chceme, aby aj ostatní ľudia vedeli, že koronavírus neznamená istú smrť ani pre tých v rizikovej skupine," povedal jej ocko Wayne. "Stále sa usmieva a rozpráva sa sama so sebou," dodal.

Wayne vysvetľuje, že Erin bude ešte dlho pacientkou pre iné zdravotné problémy. No aj tak sa im uľavilo a sú pyšní na svoju princezničku. Taktiež sa chceli poďakovať personálu v detskej nemocnici Alder Hey. Mama Emma sa s radostnou novinou taktiež podelila na Facebooku: "Naše dievčatko porazilo COVID-19. Sme takí pyšní. Ďakujeme celému personálu v Alder Hey. Ste úžasní."

Iba jeden z rodičov mohol ostať v nemocnici s bábätkom, čiže ich situácia bola ešte o to ťažšia. S Erin ostala Emma, Wayne odišiel domov do Veľkého Manchesteru. Musel zostať v domácej izolácii, keďže predtým bol v kontakte s bábätkom. Komunikovali spolu cez telefón a internet.

K prípadu sa vyjadrila aj nemocnica: "Možno ste už počuli o šesťmesačnej Erin, ktorá je v Alder Hey po nedávnom diagnostikovaní COVID-19. Erin tu bola 14 dní v odizolovanej miestnosti s mamou Emmou. Starali sa o ne naši zamestnanci. Dnes malá Erin porazila koronavírus, jej test vyšiel negatívne." V nemocnici ale ostáva naďalej pre iné zdravotné problémy.

Rodinný priateľ vytvoril zbierku na stránke GoFundMe, aby pomohol rodine. Keďže Emma nemohla chodiť do práce, pre rodinu bude náročné zaplatiť účty.