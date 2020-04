Dopravné podniky strácajú milióny kvôli koronavírusu: Prídeme o mestskú dopravu?

Koronakríza doľahla aj na hromadnú dopravu na Slovensku. Odlev cestujúcich riešili dopravné podniky tak, že zredukovali počet spojov, čím im však ostalo veľa nadbytočných vodičov, ktorým hrozí prepúšťanie.

To je však veľmi krátkozraké riešenie, pretože pandémia sa skôr či neskôr skončí a opäť budú potrebovať ich služby. Ministerstvo financií sa vyjadrilo, že vie o finančných ťažkostiach komunálnych podnikov. O forme prípadnej pomoci však zatiaľ nebolo rozhodnuté.

Bratislava: Každý mesiac prichádzame o 4 milióny

Dopravný podnik Bratislava (DPB) je jediným poskytovateľom MHD a zároveň tretím najväčším zamestnávateľom na území Bratislavy. Od zavedenia mimoriadnej situácie tržby od cestujúcich klesli o 91 %, čo mesačne znamená asi 4 milióny eur. Dopravca sa pravdepodobne nevyhne prepúšťaniu.

„Pri súčasne nastavenom modeli financovania napriek dosiahnutým úsporám na úrovni takmer osem miliónov eur nie sme schopní bez prepúšťania pokryť aktuálne výpadky tržieb,“ povedal vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík. Dopravca zvažuje všetky spôsoby možného zníženia nákladov, pričom niektoré opatrenia už sú v platnosti. Napríklad vypravovanie kratších vozidiel cez víkendy a na nočné linky či prázdninový režim premávky MHD.

Električky sú poloprázdne: Erik (47), pomocný robotník, Bratislava

- Chodievam do práce električkou, čiže jazdím MHD rovnako. Teraz je však o dosť menej ľudí. Električky sú poloprázdne.

Košice: Vyhadzov šoférov nehrozí Otvoriť galériu Košice: Vyhadzov šoférov nehrozí Zdroj: den

Spojov v Košiciach je menej, ale cestujúci nenadávajú. Dlhšie intervaly zatiaľ výraznejšiu vlnu nespokojnosti verejnosti nevyvolali, lebo po vypuknutí pandémie nastal výrazný pokles záujmu o prepravu. V súčasnosti pri postupnom otváraní prevádzok dochádza k nárastu. Linky však preplnené nie sú. Hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice Vladimíra Petrušová uviedla, že očakávajú výrazný výpadok tržieb. „Určite prevýši milión eur.

Celkovo máme 123 vodičov električkovej dopravy, z nich sú v súčasnosti všetci v službe. Vodičov autobusov je 415. Z dôvodu prechodu prevádzky MHD do víkendového režimu je zredukovaný počet vypravovaných vozidiel, čím sa znížil aj počet vypravovaných služieb. Na základe odporúčania krízového štábu mesta Košice by zamestnanci nad 60 rokov a zamestnanci so závažnými diagnózami mali ostať doma, v prípade potreby sú však k dispozícii zamestnávateľovi. Momentálne prepúšťanie nehrozí."

Cestujúcich je v MHD málo: Róbert Vyskočil (62), dôchodca, Počkaj Otvoriť galériu Róbert Vyskočil (62), dôchodca, Počkaj: Cestujúcich je v MHD málo Zdroj: mb

- Prišiel už čas, aby sme aj my vidiečania zamierili do mesta. Naháňam priesady do záhrady a som prekvapený. Hromadnou dopravou v Košiciach sa teraz cestuje naozaj výborne. Ľudí je málo, ba až veľmi málo. Netlačíme sa, sú aj dvojmetrové odstupy, a to, že intervaly spojov sú redšie, mi tiež neprekáža. Času mám predsa dosť a pobyt na čerstvom vzduchu je zdravý. Myslím, že aj tých pracujúcich je teraz pomenej, lebo robia z domu a mnohí chodia aj z bezpečnostného hľadiska viac autami ako hromadnou dopravou.

Banská Bystrica: Tržby klesli o polovicu Otvoriť galériu Banská Bystrica: Tržby klesli o polovicu Zdroj: mb

Autobusy a trolejbusy jazdia v Banskej Bystrici od 20. apríla až do odvolania v mimoriadnom režime. Mesto tak reaguje na pretrvávajúcu situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu a výrazný pokles počtu cestujúcich. „Vzhľadom na vysoké výpadky tržieb v MHD by sa pri zachovaní súčasného stavu zvyšovala potreba dotácie z rozpočtu mesta pre dopravcov na vykrytie straty výkonov vo verejnom záujme,“ uviedla hovorkyňa Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.

Vlani v marci prepravili banskobystrickí dopravcovia takmer milión cestujúcich, teraz sa ich počet v marci znížil na 523-tisíc. Tržby teda klesli o polovicu. Trolejbusy Dopravného podniku mesta Banská Bystrica premávajú v režime ako počas víkendov a štátnych sviatkov. Takisto fungujú aj autobusy dopravcu SAD Zvolen, avšak cestovné poriadky sú doplnené a upravené o ďalšie spoje, aby zostala zachovaná potrebná dopravná obslužnosť územia, vrátane okrajových častí a dochádzanie obyvateľov za prácou či do zdravotníckych zariadení. Banskobystrický dopravný podnik neuvažuje o mimoriadnom prepúšťaní.

Výpadok nepociťujem: Igor Bošela (64), dôchodca, B. Bystrica Otvoriť galériu Igor Bošela (64), dôchodca, B. Bystrica: Výpadok nepociťujem Zdroj: kz

- Mňa sa zníženie počtu spojov nejako výrazne nedotklo. Predtým som chodil autobusom aj pre jedlo do jedálne, teraz nám ho už nosia a myslím, že podobne sú na tom aj ostatní ľudia. Nejaký nárast cestujúcich pri obmedzenom počte spojov som nepostrehol.

