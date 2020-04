Tehotná žena sa nakazila koronavírusom, príznaky boli mierne: Tragický zvrat pár dní po pôrode

Fozia Hanif († 29) práve porodila a previezli ju na oddelenie. Jej zdravotný sa však rýchlo zhoršoval a museli ju presunúť na jednotku intenzívnej starostlivosti a napojiť na ventiláciu, informuje portál Mirror.

Fozia bola prvýkrát tehotná už minulý rok, no o dieťatko prišla. Preto bolo toto tehotenstvo veľmi sledované, Fozia chodila na pravidelné kontroly do nemocnice. Pri jednej takejto prehliadke lekári zistili, že má slabú horúčku. Test potvrdil Covid-19. Podľa manželových slov ju v nemocnici držali dva dni. „Test bol pozitívny a ďalší deň povedali, že je to u nej mierne a môže ísť domov,“ povedal manžel, Wajid Ali.

Doma sa však jej zdravotný stav zhoršil. „Po štyroch dňoch sa jej ťažko dýchalo a zavolali sme záchranku,“ spomína Wajid. Podľa Foziinej sestry Sophie boli všetky výsledky v poriadku, no aj tak ju vzali do nemocnice, pretože bola tehotná. Dva dni na to porodila cisárskym rezom v 31. týždni chlapčeka menom Ayaan Hanif Ali. S mamičkou sa nikdy nestretol.

Foziu previezli do nemocničnej izby na zotavenie, no pre zhoršujúci sa zdravotný stav skončila na jednotke intenzívnej starostlivosti. Nemohla prijímať návštevy a na JIS-ke nemala zo začiatku pri sebe mobil. Väčšina komunikácie prebiehala medzi rodinou a doktormi.

„V jednom momente nám povedali, že jej je lepšie. Dalo nám to nádej... boli sme nadšení. Zobrali ju na pooperačné oddelenie, vrátili jej telefón... dokonca sme s ňou hovorili,“ povedal Foziin otec. Jeho dcéra videla synčeka len na fotkách. „Pýtala sa na jedlo, pýtala sa na bábätko, pýtala sa na rodinu a potom zrazu... Bol to pre nás všetkých šok,“ spomína rodina.

Wajidovi zatelefonovali, že stav jeho ženy sa opäť zhoršil. Vytvorila sa jej krvná zrazenina a upadla do kómy. Manželovi a Foziinmu otcovi dovolili ju navštíviť v špeciálnych oblekoch. „Keď sme prišli do nemocnice, keď nám povedali, že vypnú prístroje, povedal som nie, nevypínajte ich kým neprídeme, je to bojovníčka, ona to zvládne – ale keď sme vošli dnu, len sme sa ďalej modlili,“ hovorí Wajid. Nakoniec ju od prístrojov odpojili.

Rodina stále smúti, no navzájom sa podporujú. Fozia bola pre nich inšpiráciou. Jej synček Ayaan mal test na koronavírus negatívny.