Koronavírus úplne odrovnal brazílske mesto, zomreli aj hrobári: Máme pocit, že sme sa ocitli v horore

Manaus, hlavné mesto brazílskeho štátu Amazonas, trpí pod náporom pacientov s koronavírusom aj pribúdajúcich úmrtí.

Do zdravotníckych zariadení v takmer dvojmiliónovom Manause, kde mnoho ľudí býva v chatrných príbytkoch, sa schádzajú často na lodiach chorí z rôznych kútov Amazónie, na cintorínoch panuje zmätok, píše v piatok agentúra AFP.



Aj keď je v celom obrovskom štáte Amazonas, ktorý sa rozkladá na ploche 1,5 milióna kilometrov štvorcových, podľa oficiálnych štatistík 2479 prípadov infikovaných a 207 úmrtí, denne v Manause umiera oveľa viac ľudí, než je bežné. Zvyčajne v meste každý deň zomrie 20 až 30 osôb, teraz je to podľa dát vedenia mesta vyše 100 ľudí denne. O podobnom kontraste medzi vládnymi štatistikami zomrelých v súvislosti s chorobou covid-19 a nápadným nárastom úmrtí v mestách inde v Latinskej Amerike informovali médiá už skôr.



"Veľa ľudí zomiera doma, nedostalo sa im lekárskej starostlivosti," vysvetlil starosta Arthur Virgilio Neto agentúre AFP. Podľa neho nejde v Manause o stav núdze, ale stav katastrofy. "Máme pocit, že sme sa ocitli v horore," líči. Kvôli súčasnému stavu požiadal o špeciálne prostriedky od brazílskej vlády a uvažuje aj o tom, že sa pokúsi získať pomoc aj zo zahraničia.



Metropola má na svojich 1,7 milióna obyvateľov k dispozícii len 50 lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti a tie sú už zaplnené, pritom koronavírus by mal v Brazílii vrcholiť až v júni. V zdravotníckych zariadeniach nie je dosť ani ďalšieho vybavenia.



Problém predstavujú aj pohreby. Na internete sa objavili videá zachytávajúce kolóny pohrebných áut čakajúcich pred mestským cintorínom. Na ňom tiež vznikli pre obete choroby covid-19 spoločné hroby. Podľa starostu mesta sa navyše vírusom nakazilo aj niekoľko hrobárov a niektorí zomreli.

Jediné jednotky intenzívnej starostlivosti v celom štáte Amazonas sa nachádzajú práve v Manause. Väčšina lekárov, ktorí majú spôsobilosť na to, aby mohli pacientov s koronavírusom liečiť, pôsobia práve v Manause. Z toho dôvodu sa do mesta schádzajú ľudia z okolia, niektorí prichádzajú na lodiach po riečnych cestách, pretože tie predstavujú jediné spojenie miestnych dedín so svetom.vysvetľuje starosta Manausu.Súčasná situácia je znepokojujúca pre domorodé obyvateľstvo, ktoré je veľmi zraniteľné voči chorobám zavlečeným zvonku.Medzi domorodcami sa nakazilo 31 ľudí a traja z nich zomreli.