Stopku pre seniorov zrušili po troch dňoch: Dôrazná výzva odborníkov pre dôchodcov

Len tri dni vydržal najnovší zákaz z dielne Úradu verejného zdravotníctva.

Kontroverzné opatrenie o zákaze nákupov pre dôchodcov mimo vyhradených hodín vyvolalo obrovskú vlnu nevôle. Na Slovensku je totiž až 150 000 pracujúcich seniorov, ktorí si tak podľa pôvodného nariadenia nemôhli nakúpiť mimo pracovných dní od 9.00 do 11.00. Hlavný hygienik priznal, že toto opatrenie nebolo dobre premyslené.

Úrad verejného zdravotníctva počas týždňa prekvapil tým, keď okrem toho, že povolil otváranie niektorých prevádzok, rozhodol aj o tom, že seniori budú môcť chodiť do obchodov iba počas dvoch hodín. Tie boli vyhradené od deviatej do jedenástej, ale len počas pracovných dní. Toto rozhodnutie vyvolalo veľkú vlnu kritiky, do ktorej sa zapojila aj ombudsmanka Mária Patakyová.

„Vyhradený čas na nákupy v obchodoch pre túto skupinu ľudí vnímam ako pozitívny krok, jeho účelom je zníženie rizika kontaktu s nakazenou osobou v týchto prevádzkach. Plošný zákaz nákupu mimo vyhradených hodín však už za ústretový krok považovať nemožno,“ povedala. Patakyová spolu s ústavným právnikom Petrom Kresákom upozorňovali, že môže ísť aj o rozpor so zákonom. „Ako sa majú zachovať tí pracujúci dôchodcovia, ktorí sú a musia byť, napríklad aj ako lekári, vo vymedzenom čase na pracovisku a nemôžu si teda nakúpiť potrebné veci?“ pýtal sa Kresák.

Premiér Igor Matovič v piatok reagoval tým, že stojí za rozhodnutím hlavného hygienika. „Čokoľvek, čo konzílium odborníkov schváli, budem rešpektovať. Finálne rozhodnutie robí pán hlavný hygienik, je to otázka na neho,“ povedal s tým, že vláda nie je kompetentná rozhodovať o tom, kedy dôchodcovia môžu ísť do obchodu a kedy nie.

Krátko na to sa však už ozval aj Úrad verejného zdravotníctva s tým, že hlavný hygienik prehodnotil pôvodné rozhodnutie, že seniori nad 65 rokov nemôžu nakupovať inokedy ako vo vyhradených časoch. Dôvodom nového rozhodnutia sa stalo to, že úrad prijímal veľa sťažností od ľudí a pracujúcich seniorov.

„Dôrazne však vyzývame seniorov, aby využívali vyhradený nákupný čas vždy, keď je to možné, a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, obchody nenavštevovali, respektíve aby požiadali o nákup príbuzných, známych, susedov, alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv,“ informovala hovorkyňa úradu Dáša Račková. V praxi teda zostáva vyhradený čas pre dôchodcov od 9.00 do 11.00 počas pracovných dní, ale nakupovať môžu aj inokedy, čo však hygienici neodporúčajú. Pôvodne pritom hrozila pokuta 20-tisíc eur každej prevádzke, ktorá by nariadenie neuposlúchla.

Valéria Cehulová (73), všeobecná lekárka, Spišská Nová Ves

Valéria Cehulová (73), všeobecná lekárka, Spišská Nová Ves

- Je to super, veľmi sa teším, že zvíťazil zdravý rozum. Ja som napríklad dnes (včera, pozn. red.) prišla len nedávno z práce a už o chvíľu idem do služby. Kedy by som potom stihla nakúpiť?

Štefan Toráč (65), murár, Nové Mesto nad Váhom

Štefan Toráč (65), murár, Nové Mesto nad Váhom

- Celý deň som v práci, a keď som si chcel ísť večer nakúpiť, vyhodili ma. Teraz sa nechám prekvapiť, čo zase vymysleli, keď zákaz zrušili. Hneď večer pôjdem do najbližšieho obchodu a som strašne zvedavý, či ma tam pustia. Ak áno, budem veľmi rád. Toto, čo bolo doteraz, bolo pre pracujúcich dôchodcov neúnosné.

Zdenka Garajová (65), predavačka v kníhkupectve, Nové Zámky

Zdenka Garajová (65), predavačka v kníhkupectve, Nové Zámky

- Myslím si, že pre mnohých to bude dobre, ak si nemali možnosť nakúpiť vo vyhradenom čase. Ja som si to zabezpečila cez vnuka, ak som nestíhala. Ale aj tak by si mali dávať starší ľudia pozor a nebrať to na ľahkú váhu a nepremávať sa po obchodoch. Ľudia by mali byť zodpovední aj bez príkazov a nariadení.

Vlasta Švecová (65), zdravotná sestra, Prešov

Vlasta Švecová (65), zdravotná sestra, Prešov

- Som rada, že aj ja som mohla prispieť k zrušeniu tohto nezmyselného rozhodnutia. Bolo to diskriminačné, pracujúci dôchodcovia si nemali kedy nakúpiť. Chcem však ako zdravotníčka napriek zrušeniu rozhodnutia vyzvať dôchodcov, aby do obchodov zbytočne nechodievali. Týka sa to najmä tých vo vyššom veku, ktorí sú vírusom ohrození najviac.