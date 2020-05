Koronavírus prinútil rodičov zriadiť domáce vyučovanie: Ako byť pre dieťa dobrým učiteľom

Školy sú pre koronavírus zatvorené, žiaci a študenti musia študovať doma samostatne. Je to ďalšia záťaž pre rodičov, hlavne ak pracujú z domu a musia byť teda nielen zamestnancami, ale aj učiteľmi.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

1. Poriadok je základ

Nie je ľahké sústrediť sa na učenie, keď okolo vás ležia hračky, hrá rádio alebo ide televízor. Vaše dieťa by malo mať študijný priestor bez rozptyľovania. Ak ešte nemá vlastný stôl, nechajte ho pri jedálenskom stole. Vytvorte mu miesto, kde bude mať školskú tašku a učebnice. Doprajte mu čas a pokoj, aby sa mohlo sústredene učiť.

2. Rozvrh hodín

Vypracujte si plán so svojím dieťaťom. Odporúčaním pedagógov je polhodinová výučba a potom krátka prestávka. Učenie treba striedať a malo by byť dostatočne rozmanité: výučba z učebníc, výučba na počítači. Taktiež ich zaraďte do chodu domácnosti - napr. pomoc s upratovaním či varením.

3. Cesta je cieľ

Pokúste sa definovať vzdelávacie ciele, napríklad výpočet určitých úloh alebo prečítanie určitého textu.

Nájdite si čas a potom skontrolujte, čo vaše dieťa stihlo a splnilo.

4. Rodičia nemôžu vedieť všetko

Už si nepamätáte rovnice? Neprepadajte panike, na internete je veľa stránok, kde nájdete krátke a zrozumiteľné vysvetlenia.

Skúste si napríklad zmeniť roly, dieťa nechajte naštudovať nejakú tému a potom nech vám vysvetlí, čo sa naučilo. Vy budete žiakom.

5. Využite informácie z uzavretých skupín

Mnoho rodičov už vytvorilo skupiny domácich úloh prostredníctvom kanálov sociálnych médií, v ktorých môžete rozoberať aj zložité problémy, diskutovať o úlohách.

Jednou zo skupín je aj FB SKUPINA ZAVRETÁ ŠKOLA

- určená je nielen pre rodičov, ale aj študentov, učiteľov a všetkých, ktorí pre zavreté školy zostali doma

- prináša tipy na učenie doma zábavnou formou

6. Využite televízne učenie

Verejnoprávna televízia RTVS prináša každý deň Školský klub (Hodinka z triedy bez kriedy)

- začiatok každý deň od 9.15 do 10.00 hod.

- ide o interaktívny vzdelávací program pred deti na 1. stupni ZŠ

- výučbu tvoria vždy dvaja učitelia

7. Pomoc psychológa

Ak začnete mať pocit, že vzdelávanie doma vám prerastá cez hlavu, prípadne musíte riešiť nejaké konflikty s deťmi, môžete požiadať o pomoc na Výskumnom ústave detskej psychológie.

Zelená linka

nielen pre rodičov, ale aj tínedžerov v krízových situáciách: 0800 864 833 (od 9.00 do 18.00)

Linka pre rodičov, ktorí potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9.30 do 14.30)