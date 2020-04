Pred mesiacom mu porodila bábätko: Z toho, čo od nej manžel žiada, vám príde zle

Len pred mesiacom priviedla na svet bábätko. 30-ročná Britka verila, že si bude užívať s manželom krásne rodinné chvíle, úsmev jej však veľmi rýchlo zamrzol. Toto od nej manžel žiada!

Ako uvádza portál Daily Mail, manžel ju požiadal o „otvorené manželstvo“ a zadefinoval si presné pravidlá. Víkendy plánuje tráviť so svojou manželkou a deťmi, avšak pracovný týždeň si predstavuje trochu inak. Chce si prenajať druhý byt, v ktorom bude bývať od pondelka do piatku, aby si tam mohol vodiť svoje „frajerky“.

Manžel navrhuje, že si s nimi „nebude tvoriť emocionálne väzby“ a manželke dáva povolenie, aby sa aj ona stretávala s inými mužmi. Za podmienky, že s nimi nebude mať sex.

Žena, ktorá sa rozhodla zostať v anonymite, zverejnila žiadosť svojho manžela na internete. Len pred mesiacom priviedla na svet bábätko a požiadavka manžela jej roztrhala srdce na malé kúsky, pretože o neho nechce prísť. On však túži po iných ženách. „Som skľúčená. Cítim sa, ako keby ma niekto udrel do brucha. Opýtala som sa ho, či mu preplo z karantény, a on mi odpovedal, že mi to chcel navrhnúť už niekoľko mesiacov, ale počkal, kým neporodím naše druhé dieťa. Nemôžem tomu uveriť,“ povedala žena z Británie.

Priznáva, že je z jeho návrhu zmätená. Nevie, či má plakať a cítiť sa úplne zle, alebo či sa má nad jeho ponukou zamyslieť a byť rada, že je úprimný. Ľudia na internete okamžite reagovali a vyzvali ju, aby svojho manžela opustila. „Znie to, akoby chcel zo vzťahu vycúvať, ale nechce byť ten zlý, a tak navrhol toto smiešne riešenie, aby si sa s ním rozviedla. A mala by si to urobiť. Zranil ťa a vôbec si ťa neváži,“ znie komentár na internete.

„Utekaj tak ďaleko, ako môžeš,“ radí jej v komentároch žena a ďalšia ju dopĺňa: „Práve ste porodili a on to považuje za správny okamih, aby na vás zhodil bombu? Niežeby na toto existoval vhodný čas, ale, do pekla, je obyčajný kus h***a." Ktovie, ako sa matka dvoch detí rozhodne.