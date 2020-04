Totálne sa opustil! Slovenka upozornila manžela na to, že mu smrdí z úst: Z reakcie muža budete mať dosť

Silná káva! Žena si už nevie dať rady s manželom, ktorý sa odmieta venovať osobnej hygiene.

Manželstvo prechádza rôznymi fázami a krízami. No, čo ak sa vaša drahá polovička zmení na nepoznanie a odmieta aj základné hygienické návyky? Prečítajte si priznanie Slovenky, ktorá sa s problémom zverila na Priznaniach žien na Facebooku. Čo by ste na jej mieste robili vy?

"Ahojte. Manžel sa prestal o seba starať. Neumýva si zuby, strašne mu páchne z úst, keď mu poviem nech si ich umyje, tak mi povie, že sa mu nechce. Ten smrad je cítiť na 3 metre od neho hneď ako otvorí ústa. U zubárky nebol dobrých 5 rokov. Medzitým mu vypadli 2 predné zuby a ostatné má čierne. Pribral 35 kg. Hovorí mi, že sme sa brali z lásky a máme byť spolu v dobrom aj v zlom. Vraj to teda musím s ním vydržať. Koľkokrát som mu už povedala, že mi smrdí a on stále nič. Ako otec je ukážkový, ale ako muž... Hnusí sa mi mu dať pusu. Neviem už, ako ho k tomu dokopať, nech sa zobudí. On ani na tú pos*atú zubnú prehliadku nechce ísť. Zubári sú vraj vyhodené peniaze. Má 30 rokov a zuby horšie ako 80-ročný dedko. Ach, Bože. Ľúbim ho, ale neviem, dokedy toto budem znášať."

Slováci sa chopili príležitosti patrične okomentovať tento chúlostivý problém. "Dala by som mu nejako najavo, že je to hnus, že nechceš takého špinďúra, a tak, ako si si ho zobrala z lásky a ľúbite sa teraz, tak si si ho zobrala čistého a má byť čistý teraz! Preboha. Ja by som toto nedovolila, ale aspoň máš istotu, že ťa nepodvádza," napísala Natália. "Celý čas som si myslela, že ide o šesťdesiatnika," dodala Henrieta.