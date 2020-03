Žena mávala sex s len 13-ročným chlapcom a otehotnela: Manželovi tvrdila, že dieťa je jeho

Leah Cordice (20) z britského Windsoru sa ocitla pred súdom za sex s maloletým.

Neskôr už vydatá vychovávateľka v škôlke mala pomer s 13-ročným chlapcom a počala s ním dieťa. V januári 2017, ako 17-ročná, prišla do domu chlapca. ,,Bola opitá, šla do jeho izby. Najprv sa normálne rozprávali, on zatiaľ hral na Xboxe a pozerali Youtube. Potom si sadla na jeho postel, začala ho objímať a bozkávať. Povedal: ,Nemohol som ju odmietnuť. Stále dobiedzala, aby sme mali sex.´ Potom mal pocit, že je to medzi nimi čudné a že sa s ním po akte ani nerozprávala,“ povedala na súde prokurátorka Grace Ong.

Dvojica potom mávala sex približne dvakrát mesačne. Pokračovali, aj keď bola Leah tehotná, aj po pôrode. Chlapec neskôr vyšetrovateľom povedal: ,,Myslel som, že keď s niekým máte sex, mali by ste ho milovať. Ale ona to proste len chcela robiť. S odstupom času mám pocit, že sa o mňa v skutočnosti ani nezaujímala.“ Hoci mávala pomer s chlapcom, mladá žena si v tom čase zobrala svojho dlhoročného priateľa. Keď otehotnela, povedala mu, že dieťa je jeho.

Manžel však neskôr jej pomer odhalil a donútil Leah podstúpiť DNA testy. Vysvitlo, že otcom dieťaťa je len 13-ročný školák. Do prípadu sa zamotala sociálka a Leah zadržala polícia. Neskôr bola prepustená na kauciu. Mladá žena sex s chlapcom poprela a snažila sa všetko hodiť naňho. ,,Vždy som sa mu páčila a mal na mňa nevhodné narážky. Chytal ma a podobne. Ale nemali sme sexuálny kontakt,“ tvrdila. Neskôr zmenila rétoriku a pomer s chlapcom priznala. Leah stále súdia za sex s maloletým.