Profesor Krčméry o epidémii koronavírusu otvorene: Myslím, že príde druhá vlna

Expert na tropickú medicínu profesor Vladimír Krčméry (59) a momentálne člen krízového štábu zažil SARS v Hongkongu, MERS v Saudskej Arábii, chrípku v Kambodži aj epidémiu cholery na Haiti!

Dnes pozorne sleduje vývoj koronavírusu nielen u nás, ale aj vo svete. Máme sa na podobné pandémie pripraviť aj do budúcnosti?

Vakcínu na koronavírus ešte nemáme, ale máme ju na chrípku a nevyužívame ju?

- Pred siedmimi rokmi sme mali tzv. prasaciu chrípku, keď veľmi správne dal minister Raši nakúpiť vakcíny a z tých vakcín sa minulo len 20 - 30 %. Pred mesiacom som sa pýtal našich medikov na lekárskej fakulte, koľkí sú očkovaní, lebo sme boli uprostred chrípkovej epidémie. U zahraničných študentov boli asi traja z 50 a u tých domácich to bol jeden. Mladí ľudia, samozrejme, prekonávajú ochorenia ľahko. Ale si neuvedomujú, že sú infekční pre svoje okolie. A to je tá bezohľadnosť, s ktorou sa stretávame. Že ľudia odcestovali, dali sa zlákať lacnými letenkami a nechceli stornovať svoje pobyty a vycestovali v čase, keď bolo jasné, že je obrovská epidémia. V čase internetu, mobilov je mi ťažko veriť, že je v tomto národe toľko ľudí s mentálnou subnormou.

Budeme sa báť menej, ak príde druhá vlna pandémie?

- Treba zopakovať, že nie je obava zo smrti len u starých a chronicky chorých ľudí, nemožno koronavírus podceniť. Sme národ, ktorý miluje peniaze a vyčíňanie vírusu by malo neblahý vplyv na ekonomiku. Teda sa krátko zľaknime, než aby sme sa dlho báli. Myslím, že príde druhá vlna. Ale príde aj iná epidémia, lebo je globálne otepľovanie. Treba sa pripraviť, lebo sme si zničili planétu. Sú to logické následky. Vo Wu-chane bola týždeň pred vypuknutím epidémie veľká párty, kde bolo 50 000 ľudí a podávali všetko, čo my považujeme za zlé, alebo to je zakázané. Zamieňame si zvieratká s deťmi, mojkáme sa s nimi, a tak si vymieňame nákazy. Pri vtáčej chrípke kačice a prasatá, pri africkom more ošípaných diviaky, pri aviárnej chrípke prasce. Pri COVID-19 to bolo niekoľko hostiteľov cez cibetky, hady, netopiere a iné. Jedna veta - správajme sa k zvieratám ako k zvieratám.

Čo teda môže krajina urobiť?

- Po prvé je to pre nás lekcia do budúcnosti, lebo táto epidémia odíde. Tu nie sú žiadne pochybnosti, že zmizne, ja dúfam, že čím skôr. No nedá sa to predvídať. Ale to dôležité do budúcna je - poučiť sa. A počítať s tým, že tohto roku tu máme koronavírus, ale prídu ďalšie. Pred 7 rokmi sme tu mali prasaciu chrípku, že na Slovensku sú 3 alebo 4 ohniská vtáčej chrípky, aj keď našťastie ten vírus nie je ešte taký zmutovaný, aby

preskočil na človeka. Bude hrozné, ak sa tak stane. Pozrite sa na africký mor ošípaných, ktorý urobil obrovské ekonomické škody, zruinoval celé rodiny. Rýchlo sme na to zabudli, pretože sa neprenáša na človeka. Ale to vôbec tak nemusí byť. Preto by som povedal, poučme sa aspoň z toho, čo si pamätáme. Všetci si pamätáme, ako sa začalo HIV. Desať rokov sme nemali lieky? Umrelo 20 miliónov ľudí. Potom prišla ďalšia epidémia takzvanej aviárnej chrípky, potom prišiel SARS, neskôr MERS a teraz máme koronavírus. Pripravme sa, že príde ďalšia epidémia, my nevieme aká. Naučme sa žiť tak, že po prvé nie sme nesmrteľní a po druhé viac ako myslieť na pohodlie sa musíme vrátiť k slovu, ktoré je veľmi nepopulárne, a to je disciplinovanosť. Ja si myslím, že táto pandémia nebude mať nejaké veľké zdravotnícke straty, bude mať obrovské ekonomické straty. A možno tento argument, peniaze, lepšie zaberie na ľudí než nejaké vedecké, logické a humánne argumenty.