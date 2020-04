Terézia Poliaková ukončila kariéru: Trénerka, kuchárka alebo policajtka?

Dlhoročná slovenská biatlonová reprezentantka Terézia Poliaková (31) ukončila aktívnu kariéru. Ako uviedla v rozhovore pre denník Šport, svoje miesto chce prenechať mladším.

Rozhodnutie o konci kariéry u nej dozrelo okolo termínu jej 31. narodenín (2. apríla).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Už naozaj stačilo. Ja som sa neustále spoliehala na to, že to bude lepšie, ale nebolo. To ma už nebavilo. Ani zdravotne nie som na tom najlepšie. Nuž, a nechcem byť stará dievka," uviedla pre štvrtkové vydanie denníka Šport Poliaková, ktorá súťažila vo Svetovom pohári od roku 2012.

Poliaková sa podieľala na piatom mieste ženskej štafety na ZOH 2018 v Pjongčangu i na šiestej priečke na MS 2019. Na druhej strane, pri každom nezdare si na nej na sociálnych sieťach zgustli neprajníci.

"Ešte ma skúšali prehovárať a lámať aj po sezóne, aby som vydržala do pekinskej olympiády, že sú to iba dva roky. Pre mňa sú to až dva roky. Chcela som skončiť s dobrým pocitom z pretekov, ale, žiaľ, to sa mi nepodarilo. Popremýšľala som nad tým všetkým počas tejto pandémie a vyšlo mi, že skončiť bude lepšie riešenie. Bola som pri svojich lekároch a tí mi povedali, že ak plánujem deti, mala by som dať svojmu telu pauzu," povedala Poliaková, ktorá teraz rozmýšľa, ako sa zaradí do civilného života:

"Vidím sa buď v športe, napríklad ako kondičná trénerka. Alebo v gastronómii. Som dobrá kuchárka. Možno v štátnej správe. Možno budem drsná policajtka. Neviem si pre seba predstaviť sedavé zamestnanie."