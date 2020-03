Dievčatko sa hneď po narodení usmievalo: Desivá predzvesť, dôvod mamičkou úplne otriasol

Mamička mala ťažké tehotenstvo pri všetkých troch deťoch. Keď sa narodila Emmy, uvedomila sa, že vyzerá inak ako jej sestra.

Emmy bola drobnučká, mala zatvorené oči a hneď po narodení sa usmievala. Vanessu to prekvapilo. Neskôr si všimla, že prstíky dievčatka vždy smerujú do dlaní. Lekári ju upokojili, no spravila si vlastný prieskum. Vanessa zistila, že to môže byť znak niekoľkých syndrómov, píše Mirror. Zaskočilo ju, že zdravotníci tomu nevenovali pozornosť.

Mamu s novorodeniatkom prepustili z nemocnice po 8 dňoch. Potom prišla správa, ktorú nechce počuť žiaden rodič. Emmy mala srdcový šelest a diagnostikovali jej vzácne genetické ochorenie Williamsov syndróm. Pacienti môžu mať problémy s učením, majú charakteristické črty tváre a často trpia srdcovými problémami.

Zdravotný stav dievčatka sa zhoršil v roku 2013. Emmy sa pri operácii dvakrát zastavilo srdce a týždeň bola na prístrojoch, ktoré ju udržiavali pri živote. Našťastie, všetko dobre dopadlo. Vanessa však neskrýva obavy z budúcnosti.

Veľa ľudí si myslí, že pre Williamsov syndróm je jej dcérka stále šťastná, no nie je to pravda. "Emmy sa menia emócie, ako komukoľvek inému," prezradila. Napriek zdravotným problémom miluje dievčatko šport. "Keď si ostatné deti všimnú, že zaostáva, pomáhajú jej," povedala mamička o momente, ktorý jej stisol srdce. Dúfa, že jej dcérka dosiahne v živote všetko, čo si bude priať. "Bola by som rada, ak by Emmy mohla šoférovať, ísť na vysokú školu a vydala sa (ak bude chcieť)," doplnila.