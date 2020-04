Dva piešťanské hotely idú do konkurzu: Ako nás koronavírus zrazil na kolená

Spoločnosť Amon Hotel Service, ktorá prevádzkuje piešťanské hotely Alegro a Harmónia, podala návrh na vyhlásenie konkurzu na jej majetok.

Podľa konateľa Juraja Šumichrasta zrazila spoločnosť na kolená kríza spojená s koronavírusom. Už od 5. marca klesli tržby spoločnosti asi na 50 percent, od 13. marca sú pre povinne zatvorené hotely na nule. „Začali sa nám hromadiť faktúry za energie, služby, provízie, každý žiadal peniaze, ale naše tržby boli nulové. Spoločnosť nebola schopná plniť v určenej lehote svoje peňažné záväzky,“ vysvetlil Šumichrast. Je presvedčený, že ak by neprišli problémy spojené s koronavírusom a finančné toky by sa nezastavili, spoločnosť by mohla ďalej fungovať.

Amon Hotel Service má 35 zamestnancov, tí výpovede nedostali. Spoločnosť bude žiadať štátnu pomoc vo forme príspevku na mzdu za mesiace marec a apríl, ktorá je určená práve pre tých zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky. Samotný konkurz ešte nezačal, navrhovateľ zatiaľ neuhradil povinný poplatok 1 500 eur.

Problémy majú podľa vedomostí Šumichrasta aj niektorí ďalší piešťanskí hoteliéri. Vo výhode sú tí, čo podnikajú vo vlastných objektoch, čo nebol prípad spoločnosti Amon Hotel Service.