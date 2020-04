Krutý koniec obľúbenej kaviarne v Bratislave: Po krachu rozpredávajú stoličky, koreničky aj šálky

Obľúbená kaviareň a cukráreň Papierový mesiac v Bratislave skončila. Majitelia Daniel Brunovský a Miroslava Repiská boli nútení zatvoriť svoju prevádzku pre zákazy súvisiacie s ochorením COVID-19.

Po šiestich rokoch, keď si jej návštevníci užívali príjemnú atmosféru pri kávičke či zákusku, prišiel krutý koniec. Majitelia nám s nostalgiou v hlase porozprávali o svojom ťažkom rozhodnutí skončiť. Asi najťažšie rozhodnutie museli urobiť majitelia obľúbenej bratislavskej kaviarne Papierový mesiac, výtvarník Daniel Brunovský a spolumajiteľka Miroslava Repiská.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po šiestich rokoch im situácia, ktorú vyvolal koronavírus, doslova zničila sen. V pondelok dokonca začali rozpredávať zariadenie. „Je to veľmi zlý pocit. Toľko rokov budovania je preč. Za ten vírus, samozrejme, nik nemôže, ale za čo niekto môže, to je zavedenie nezmyselných obmedzení,“ nešetrí tvrdými slovami majiteľ a známy výtvarník Daniel Brunovský. Ako dodal, nezmyselné sú v štruktúre.

„Ohniská sú medzi ľuďmi a v obchodných reťazcoch,“ myslí si sklamaný umelec. „Bohužiaľ, mali sme možnosť rozhodnúť sa medzi dvoma zlými rozhodnutiami. Udržať to za cenu straty tisícov eur, alebo skončiť. Rozhodli sme sa pre druhé riešenie. Bolo to naozaj ťažké rozhodovanie,“ dodal.

Smútok zákazníkov

Danielove slová potvrdila spolumajiteľka Mirka. „Keby bola aspoň iskrička nádeje, nejaký časový horizont, tak by sme sa možno zaťali a vydržali, ale takto je to len neistota,“ hovorí s nostalgiou v hlase. „Je to pud sebazáchovy za cenu straty sna,“ dodal D. Brunovský. A tak pristúpili k likvidácii a rozpredaniu zariadenia. Do stredy budú v kaviarni od 14. do 17. hodiny, aby si ho ľudia mohli kúpiť.

„Keď sa niektoré veci, či už stolička, korenička alebo šálky dostanú k našim zákazníkom, bude to mať pre nás zmysel,“ poznamenali so smútkom v očiach. „Bolo nám s našimi zákazníkmi príjemne a budeme na naše spoločné časy v Papierovom mesiaci v dobrom spomínať,“ doplnila. Ako dodala, chcú sa veľmi pekne poďakovať všetkým zamestnancom, spolupracovníkom a najmä zákazníkom. Na otázku, či po skončení krízy skúsia svoj sen oživiť, umelec povedal jasné nie.

„Je náročné začínať odznova, je za tým veľa práce a úsilia,“ vyhlásil a iba mávol rukou nad krásnymi maľbami na stenách, ktoré vlastnoručne maľoval. Ako nám povedal, maľby sú na dreve, takže ich budú musieť rozpíliť a zahodiť. Zatvorenie obľúbeného podniku ťažko nesú aj zákazníci. „Je to veľká škoda. Útulná kaviarnička s výbornými koláčikmi, obklopená starými knihami, ktoré vytvárali skvelú atmosféru, mi vždy bude pripomínať študentské časy,“ prezradila bývalá zákazníčka Lucia.