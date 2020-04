Unikli správy Harryho a Meghan jej otcovi: Toto mu písal princ deň pred svadbou

Súdny spor medzi Meghan Markle a anglickým vydavateľstvom vyplavil na povrch správy, ktoré ona a princ Harry písali jej otcovi Thomasovi.

Textové správy z obdobia tesne pred kráľovským sobášom sa týkajú hrozivých okolností, kvôli ktorým sa Thomas nemohol na druhej svadbe svojej dcéry zúčastniť. Jeho zdravotné problémy a „akútna bolesť hrudníka“ ho namiesto Westminsterského opátstva dostali na nemocničné lôžko. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako píše web People, práve komunikácia s otcom je dôvod, prečo sa právny tím bývalej vojvodkyne v jej mene súdi s britským bulvárom, ktorý v roku 2018 zverejnil vytrhnuté časti jej osobného listu, ktorý adresovala otcovi. Mal sa k nim dostať cez priateľa herečky.

V oficiálnych právnych dokumentoch sa objavili aj prepisy správy, ktoré Meghan a Harry písali jej chorému otcovi. „Volala a písala som ti, no neozval si sa, dúfam, že si v pohode,“ napísala mu Meghan, ktorej právnici tvrdia že vydavateľstvo novín jej otca verejne „ponížilo a zosmiešnilo“, keď ho nechalo pózovať pre fotky paparazzov. Vojvodkyňa sa podľa vyjadrenia jej právnikov pokúsila urobiť všetko preto, aby dokázala zabezpečiť ochranu a súkromie pre jej otca až do momentu, kým sa na verejnosti objaví počas svadby. „Tom, tu je Harry, chcem ti zavolať. Prosím, zdvihni mi to,“ snažil sa situáciu riešiť princ. „Tom, tu je opäť Harry! Naozaj sa s tebou musím porozprávať,“ napísal budúcemu svokrovi dva dni pred svadbou, kedy sa Thomas verejne ospravedlnil z účasti na nej.

„Nemusíš sa ospravedlňovať, všetci chápeme okolnosti, no ťahanie vecí na verejnosť situáciu len zhorší. Ak miluješ Meghan a chceš všetko urovnať, prosím, zavolaj mi, sú tu dve možnosti, ako to môžeme celé riešiť bez toho, aby sme to prepierali v médiách, ktoré celú túto situáciu vytvorili. Prosím, ozvi sa, nech ti to celé vysvetlím. S Meghan sa nehneváme, len si to potrebujeme vysvetliť. Akýkoľvek rozhovor s médiami to len zhorší. Len my ti vieme pomôcť, tak ako to robíme od prvého dňa,“ hovorí prepis Harryho správy.

Meghan sa hneď na ďalší deň pokúsila svojmu otcovi opäť volať s tým, že mu pošle ochranku, ako to bolo v minulosti. „Je mi veľmi ľúto, že si skončil v nemocnici. S Harrym sme sa už rozhodli a posielame ti rovnakých securiťákov, ktorých si minulý týždeň poslal preč. Budú tam kvôli tomu, aby si bol v bezpečí. Prosím, zavolaj mi hneď, ako to bude možné, všetko, čo sa teraz deje, je ohromne mätúce, no najdôležitejšie je tvoje zdravie,“ napísala Meghan v obavách o otca.