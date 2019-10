Otec vojvodkyne Meghan už viac nemohol mlčať: Drsná pravda o tom, prečo zverejnil súkromný list od dcéry

Otec manželky princa Harryho priznal, že list držal v súkromí dlhých šesť mesiacov.

Ako informuje zahraničný portál Dailymail, Thomas Markle nemal nikdy v úmysle zdieľať s verejnosťou to, čo mu Meghan v súkromnom liste adresovala. Veľmi ho však sklamali vyjadrenia, ktoré sa objavili v niektorých svetových médiách. "Obsah listu popísali úplne nepravdivo," hovorí Thomas. "Celé to bolo skreslené, preto som sa rozhodol zverejniť niektoré časti."

Thomas dostal 5-stranový list ešte v auguste 2018 a sľúbil, že si ho uchová v súkromí. Spravil by tak, ak by sa na portáli People neobjavila klamlivá výpoveď Meghaninej priateľky. "Otec. Som veľmi smutná. Milujem ťa. Prestaňme sa osočovať v médiách a napravme náš vzťah." Tak mali znieť slová, ktoré vojvodkyňa v súkromnom liste adresovala svojmu otcovi.

Thomasa to veľmi pobúrilo a chce sa brániť. "List od Meghan mi prišiel ako posledná rozlúčka. Slová, ktoré mi adresovala, boli veľmi bolestivé," uviedol veci na pravú mieru. Všetko začalo naberať na obrátkach v momente, keď Meghan zažalovala portál Mail On Sunday za to, že zverejnili list, ktorý napísala vlastnou rukou.

Celá situácia veľmi nahnevala aj princa Harryho, ktorý sa o svoju manželku strachuje. "Kvôli médiám som prišiel o matku, teraz mi chcú vziať aj moju manželku," povedal. Za tieto slová bol ale ostro kritizovaný, pretože ich vyhlásil v čase konania kráľovského turné po Afrike, ktoré bolo financované vládou. "Úplne zatienil dôležitosť turné, celá pozornosť sa sústredila len na Meghan a jej otca," povedal blízky zdroj.

Podľa Thomasa nastalo medzi ním a jeho dcérou veľké nedorozumenie kvôli tomu, že Meghan si zle vysvetlila slová, ktoré jej venoval v jeho liste. "Chcel od nej, aby médiám poskytli spoločnú fotku. Ona ho pritom žiadala, aby si svoj vzťah urovnali v súkromí a nie na verejnosti. On chcel presný opak," povedala Meghanina priateľka pre portál People.

Thomas je sklamaný aj z tvrdenia, že sa nikdy svoju dcéru nesnažil kontaktovať cez telefón. "Viackrát som volal na oficiálne číslo Meghan a Harryho, vždy to bolo neúspešné," povedal. "Keď mi napísala list, absolútne ju nezaujímalo, ako sa mi darí, ako sa mám po infarkte." Ako dodal na záver, stále dúfa, že sa jedného dňa so svojou dcérou zmieri.