Česi chcú leto stráviť v Chorvátsku: Hoci to premiér nepovedal jasne, je tam veľký háčik

Dovolenka pri mori? Český premiér Andrej Babiš a jeho chorvátsky kolega Andrej Plenković v telefonickom rozhovore preberali dohodu, podľa ktorej by Česi mali možnosť užiť si dovolenkovú sezónu pri Jadrane. Epidemiológovia varujú, že to nebude také jednoduché.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Premiér Plenković vyhlásil, že marec 2020 bol pre chorvátsku ekonomiku najstratovejším od vojny za nezávislosť. Koronavírus sa v krajine nešíri veľmi dramaticky, doposiaľ majú 1 881 nakazených a 47 mŕtvych. Pasujú sa však aj s ekonomickými dopadmi. Krajina je veľmi závislá od turizmu, ktorý v roku 2018 tvoril až 24,8 % HDP.

Minister turizmu Gari Cappelli sa vyjadril, že očakávajú pokles príjmov z tohto sektora až o 75 %. Jedným z prvých opatrení, ako nakopnúť turizmus, bude otváranie menších hotelov a výrazná zľava na ubytovanie a stravu pre domácich. Prvými zahraničnými turistami, s ktorými Chorvátsko počíta, sú Slovinci.

Domy či jachty majú vo vlastníctve aj mnohí Maďari, Rakúšania, Slováci či Česi. A práve s Čechmi otvorili najvýraznejší dialóg ohľadom letnej turistickej sezóny.

Česi už raz Chorvátom výrazne ekonomicky pomohli, a to v 90. rokoch, keď sa pobrežie Jadranu stalo ich obľúbenou turistickou destináciou. Teraz chcú spoločne vypracovať plán, ako by mohli dostať Čechov k moru. To závisí aj od toho, či tranzitné krajiny ako Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko umožnia turistom prechod cez ich územie. Taktiež by turista mal mať pri vstupe do Chorvátska aj pri návrate domov negatívny test na prítomnosť koronavírusu.

Riaditeľ Chorvátskeho ústavu verejného zdravia Krunoslav Capak varuje, že cestovanie asi nebude reálne. Pre server 24 sata sa vyjadril: „Nie je to pravdepodobné. Môže sa urobiť test, ktorý ukáže, že človek je negatívny, ale inkubačná doba môže trvať 14 dní a nevie sa, či sa u neho ochorenie neprejaví zajtra, pozajtra alebo o 5 dní.“ Samotná česká vláda napriek začatým rokovaniam nenašla názorový konsenzus. Proti nápadu sa vyslovil vicepremiér Jan Hamáček, pričom sa odvolal na názory epidemiológov.