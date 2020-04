Šmejdi obrali Miloslava s rodičmi o všetky úspory: Varovanie pre Slovákov! Pred týmto sa majte na pozore

Najskôr chodia po dedine, zvonia, ponúkajú práce a cenotvorbu majú riešiť za pochodu. Cenu postupne zvyšujú, kým sa zväčšujú aj počty robotníkov. Čím dlhšie si ich tam necháte, tým ťažšie sa ich potom dá zbaviť. Zdá sa vám to povedomé? Možno ste zažili to, čo Miloslav.

Rozhorčený Slovák sa po tom, čo šmejdi oklamali aj jeho rodičov, obrátil so svojou skúsenosťou na sociálne siete. „Rád by som sa podelil o skúsenosť s „robotníkmi“, ktorých činnosť nápadne pripomína aktivity šmejdov. Nechal som sa oklamať ja sám a pred pár dňami nachytali a o oveľa väčšiu sumu obtiahli aj mojich rodičov, preto som sa rozhodol urobiť osvetu, ktorá snáď niekomu pomôže," uvádza na sociálnych sieťach Miloslav.

Priložil aj podrobnejší popis ich praktík:

Zazvoní vám robotník, či nepotrebujete pomôcť niečo opraviť. Tento je obvykle šikovnejší z partie, pôsobí dôveryhodným dojmom, rozpráva celkom k veci. Veľmi často vie aj sám nájsť problém, navrhnúť riešenie a múdro o ňom rozprávať. Vy váhavo súhlasíte a predpokladáte, že bude nasledovať nejaké jednanie o cene, cenová ponuka, podpis zmluvy a pod. Prvý omyl, oni váš váhavý súhlas považujú za záväzné potvrdenie objednávky. U nás sa stalo, že na chvíľu sa chlapík niekam stratil, o hodinu vám už zazvoní partia „robotníkov“. Tu už vám začína blikať kontrolka, chcete ich poslať preč.

Oni vás začnú presviedčať, že ste si ich objednali, súhlasili ste, a že preto sú tu. Už s tým mali náklady, lebo vy ste súhlasili a oni už boli nakúpiť materiál, požičať zbíjačku, dodávka je na ceste z Plaveckého Petra atď. Kontrolky vám blikajú, oni vás presviedčajú, čo všetko už pre vás urobili, a že to nie je normálne ich teraz vyhadzovať. Tu ste žiaľ vy v nevýhode, vychádzate zo zlého predpokladu. Vy v nich chcete vidieť robotníkov, oni sú však vyslovene podvodníci s praktikami šmejdov. Vaša snaha vidieť v nich síce trochu nedôveryhodných, ale predsa len robotníkov, vás však stavia do nevýhodnej pozície. Ak ste ich nevyhodili hneď na začiatku, vyhoďte ich teraz, aj za cenu škôd. Ak to neurobíte teraz, bude to už len horšie.

Ak ste ich nevyhodili, začínajú „pracovať“, resp. predstierať činnosť. Rozrýpu, patlú, množia sa. Onedlho ich tam je veľa, veľmi veľa. Nerozumiete tomu, prečo ich je tam tak veľa na tak jednoduchú robotu, opäť to však vnímate zo svojej naivnej perspektívy, chcete v nich vidieť robotníkov, síce trochu zvláštnych, nešikovných, ale predsa len robotníkov. Oni vás presviedčajú, že to síce vyzerá zle, ale veď to ešte len začali robiť, to ešte dorobia a bude to vyzerať presne podľa vašich snov. Začínajú pýtať peniaze. Začínate s nimi dohadovať cenu, ak ste tak neurobili už skôr. Ak ste cenu riešili už skôr, je to jedno, oni tú pôvodnú začnú nabaľovať. Materiál? Ten predsa nebol v cene, to je jasné, že cena bola len za práce, to predsa vždy tak je, nie? Toto museli kúpiť, tamto požičať, tam mali výdavok, tento odpad treba odviezť, to tiež nebolo v cene. Ak ste sa o tom aj bavili a prisľúbili vám, že to v cene bude, už to tam nie je. Cenovú ponuku na papieri nemáte, zmluvu tiež nie.

Opäť ich chcete poslať preč, je to ale v štádiu, že vám to práve rozryli a začínajú to patlať. Vyzerá to hrozne, to vidíte už na prvý pohľad. Vy sa však na nich opäť raz pozriete tým pomýleným pohľadom, že v nich chcete vidieť robotníkov. Pýtajú ďalšie peniaze. Vy chcete, aby to dali aspoň do takého stavu, ako to bolo, keď začali robiť, tak im nejaké peniaze dáte, vďaka čomu oni ďalej predstierajú činnosť a patlú ďalej.

Pýtajú peniaze, desiati, dvanásti naraz. Ostatní - jeden až dvaja počas toho predstierajú činnosť, patlú a ďalej rýpu to, čo vlastne na začiatku ani nebolo až také zlé. Vy začínate rozmýšľať, kde zoženiete robotníkov na to, aby túto spúšť dali aspoň do pôvodného stavu a stále dúfate, že možno to dajú dokopy oni, a že vás to vyjde síce drahšie, ale aspoň to bude. Opäť omyl, nebude to lepšie, stále to bude o tom, že desiati budú pýtať peniaze a jeden až dvaja predstierať činnosť. Až vám nakoniec prasknú nervy, radšej im zaplatíte a pošlete ich preč. A zaplatíte im asi 5x toľko, čo ste si na začiatku dali ako vlastný strop a asi 10x toľko, čo je skutočná hodnota tých „prác“.

Áno, naleteli ste, ale tu si treba uvedomiť, že ste stáli proti profesionálom, zviedli ste nerovný súboj amatéra s profíkmi, ktorí sa tým živia a sú v tom dobrí. Ak ste tento súboj nevyhrali na začiatku, už ste mohli len prehrať. Čím dlhšie ste hrali, tým väčšie sú škody, pretože oni vedia, ako na to a Vy sa neviete brániť.

Tento príbeh nie je o farbe pleti, ale o podvodnej činnosti ako takej. Tento článok nechcem písať kvôli podnecovaniu nenávisti, skôr ako varovanie. Tak, ako pomohla osveta proti šmejdom, ktorým sa už business robí ťažšie než pred 15 rokmi, môže osveta pomôcť aj tu. Táto osveta je prospešná pre obe strany, v dlhodobom horizonte určite aj pre tých „robotníkov“. A ak u vás zazvonia podobní robotníci a vy ku nim nechcete pristupovať s predsudkami, vypýtajte si od nich záväznú cenovú ponuku, písomnú zmluvu a určite im na nič nedávajte iba ústny súhlas. Možno natrafíte skutočne na poctivých robotníkov, len sa prosím nenechajte nachytať.

Na obrázku môžete vidieť tých, ktorí bez mihnutia oka neváhali obrať mojich rodičov v dôchodkovom veku o väčšinu úspor, zobrať peniaze a nechať za sebou nedokončenú a odfláknutú robotu.