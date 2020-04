Karin sa zobudila na ostrú bolesť, v nemocnici prišiel šok: Diagnózu, ktorú jej oznámili, nikto nečakal

Karin Fortwangler sa nadránom zobudila na akútnu pálivú bolesť. Mamička troch detí sa cítila ako pri pôrode, no teraz tehotná byť nemala. O tri hodiny neskôr však už na rukách držala svoje novorodeniatko, informoval portál Metro.

Karin ani netušila, že by mohla čakať ďalšie bábätko. Príznaky ako vynechaná menštruácia a únava pripisovala kojeniu a náročnej úlohe maminy. Nevoľnosť sa dostavila v čase, keď mali jej deti Charlotte (4) a Roger (2) žalúdočnú virózu, tak jej ani nenapadlo uvažovať nad tehotenstvom. Váhu si nesledovala vôbec a oblečenie jej stále sedelo.

V čase, keď ju prebudila bolesť, sa jej manžel akurát chystal do práce. „Pôrodné bolesti sú dosť špecifické, takže som si bola dosť istá, že je to buď to, alebo nejaká čudná forma obličkových kameňov,“ spomína Karin. Manželovi vysvetlila svoju teóriu, a tak ju odviezol do nemocnice.

V nemocnici sa všetko zbehlo veľmi rýchlo. Doktor takmer okamžite potvrdil, že v brušku je bábätko. Doktori chceli pôrod oddialiť, aby sa ďalej vyvíjalo. „Bolo to už takmer dve a pol hodiny od začiatku bolestí, takže som si bola celkom istá, že dieťa sa im už nepodarí zastaviť,“ hovorí Karin.

Mala pravdu. Karinin manžel Adam musel rýchlo zavolať sestru, pretože kontrakcie zosilnili. „Okamžite poslala po doktora, aby prišiel a skontrolovať, ako veľmi som otvorená, bolo to 7cm. Sestrička sa vyklonila z dverí našej izby na príjme a povedala: „Je na siedmych. Potrebujeme operačnú sálu, HNEĎ,“ spomína Karin. Do miestnosti sa nahrnuli ľudia a o pár zatlačení neskôr prišla na svet Katherine Allison Fortwrangler.

Lekári sa najskôr balí, že Katherine nebude úplne vyvinutá, pretože bola veľmi maličká a keďže Karin nevedela, že ju čaká, nemali žiadne informácie o jej zdraví. „Keďže som to nevedela, nebrala som vitamíny, pila som alkohol a nebola som na žiadnych kontrolách ani prehliadkach, ktoré by potvrdili, že sme obe v poriadku,“ povedala Karin. Našťastie bola jej dcérka úplne zdravá.

Karin priznala, že v prvom momente toto prekvapenie nebolo úplne príjemné. Práve sa dostala do bodu, keď si vybudovali určitú rodinnú rutinu a deti vedeli prespať celú. S Adamom preto plánovali, že zabezpečia, aby už žiadne ďalšie deti mať nemohli. Napriek tomu sa do svojej dcérky okamžite zamilovali. Výbava im našťastie ostala po ostatných deťoch a s tým, čo chýbalo, im pomohli priatelia a rodina. Maličká má teraz mesiac a teší sa dobrému zdraviu. Počas epidémie Karin a deti takmer nevychádzajú von, a tak si na seba môžu aspoň rýchlejšie zvyknúť.