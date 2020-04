Úprimné vyznanie Kližana o reprezentácii: Aj keď som mal niekedy blbé reči, snažil som sa vždy bojovať

Pred rokom bol vo svetovom rebríčku na konci prvej päťdesiatky, teraz mu patrí 159. priečka a z pozície slovenskej jednotky klesol na národnú štvorku.

Tenisová kariéra Martina Kližana (30) je popretkávaná vzostupmi aj pádmi. Ten posledný bol spôsobený aj vinou viacerých zranení. Jeho vlaňajšiu hernú krízu sprevádzali problémy s lýtkom a tiež zlomená kostička v dlani. Približne v polovici roka 2019 ukončil úspešnú spoluprácu s Dominikom Hrbatým a v novembri sa vrátil k svojmu bývalému trénerovi Martinovi Hromcovi.

Kližan tvrdí, že ešte má na to, aby sa priblížil k dobrej hre a výsledkom z minulosti, keď bol v rebríčku v najlepšej svetovej tridsiatke. "Minulosť bola super, ale ešte mám na to, aby som svetu niečo ukázal. Verím si, že ešte môžem uhrať dobré výsledky," uviedol Martin Kližan pre RTVS. Zároveň si uvedomuje, že v súčasnej situácii, keď sa aj tenisový svet zastavil v dôsledku globálnej pandémie, to nie je možné. A Kližan vraví, že "koronavírusová" prestávka môže trvať ešte nejaký čas. "Ak by sa začalo hrať na budúci rok v marci, ľudia budú mať rovnaký renking aj body, ako keď sa tento rok v marci skončilo. Bolo by to spravodlivé pre všetkých," myslí si víťaz šiestich turnajov na hlavnom okruhu ATP.

Kližan ešte chce pokračovať aj v daviscupovej kariére. Za Slovensko nastúpil počas 10 rokov v Davisovom pohári v 19 zápasoch s bilanciou 21-10 vo dvojhre a 5-1 vo štvorhre. Jeden zápas mu chýba k tomu, aby mu Medzinárodná tenisová federácia venovala medailu za oddanosť. "Túto medailu má iba málo ľudí. Chcem ešte hrať v Davis Cupe. Dokázal by som ľuďom, že som tu celý život pre reprezentáciu. A aj keď som mal niekedy blbé reči, snažil som sa vždy bojovať na maximum a byť lídrom," skonštatoval energický ľavák.

Trochu odľahčene pre RTVS tiež priznal, že momentálne v čase nútenej tenisovej prestávky sa presunul z tréningových kurtov do virtuálneho sveta počítačových hier. "Naplní sa možno raz predzvesť, že budúcnosť sú virtuálne hry. V tom môžem byť dobrý. Venujem sa playstation už dosť dlho, mohol by som byť aj profesionálny virtuálny hráč," zakončil Kližan.