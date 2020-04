Búracia firma vystavila faktúru za vybuchnutý panelák v Prešove: Koľko chcú za likvidáciu bytovky?

Tragédia v Prešove má ďalšie vyúčtovanie. Už je jasné, koľko vyfakturovali za likvidáciu bytovky na Mukačevskej 7, ktorá v Prešove vybuchla 6. decembra minulého roka.

Mesto by malo za búranie jej časti, odvoz sutín, ich kontrolu aj uskladnenie zaplatiť slovenskej firme 900-tisíc eur. Ešte predtým sa však na faktúru pozrie znalec. Následky výbuchu sa podujala odstrániť stavebná firma z Česka len za náklady na cestu a zbúrala časť bytovky. O zvyšok sa postarala firma Matijka. Cenu predbežne stanovila na vyše milióna €, čo v ľuďoch spôsobilo rozhorčenie. Napokon od mesta bude nárokovať 900-tisíc €. Majiteľ zatiaľ zaslal faktúru o stotisíc nižšiu. Ďalšia, stotisícová, pribudne čoskoro.

„Faktúra od firmy Matijka vo výške 803 400 € bola mestu Prešov doručená vo februári. Mesto pristúpi k úhrade až po doručení znaleckého posudku, ktorý preverí oprávnenosť fakturácie,“ uviedol prešovský hovorca Vladimír Tomek. Konateľ spoločnosti vysvetľuje, prečo pôvodne presahovala milión €. „Predbežná faktúra bola vystavená v čase, keď sa ešte nevedelo, do akej miery zlikvidovala bytovku česká firma. Napokon je číslo nižšie. Peniaze som ešte nedostal. Z tejto sumy pôjde mojej firme asi 240-tisíc €. Zvyšok vyplatím dodávateľom a za uskladnenie. Asi by som do toho už druhýkrát nešiel,“ uzavrel konateľ Peter Matijka.