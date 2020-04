Iniciatíva chce využiť prázdne priestory: Ubytujú v olympijskej dedine bezdomovcov?

Olympijská dedina, pripravená pre hry v Tokiu, ktoré boli kvôli koronavírusu odložené na budúci rok, by mohla ponúknuť dočasné ubytovanie ľuďom bez domova.

Navrhuje to petícia, podľa ktorej by tu získali pomoc okrem iného tí, ktorí prídu o vlastné bývanie v dôsledku koronavírusovej krízy a zavedeným opatreniam. "Niektorí ľudia prídu o príjmy alebo o prácu kvôli súčasnému uzavretiu škôl, rušeniu rôznych akcií a skráteniu pracovnej doby v obchodoch. Ak sa bude táto situácia kvôli nákaze predlžovať, môže sa mnoho ľudí dostať do finančných problémov a prísť o svoje domovy," uviedol šéf nezávislého centra na podporu bývania Onís Ren.

Dedina v tokijskej časti v Harumi zostáva po odložení olympiády zatiaľ nevyužitá. "Odložením tu vznikol priestor pre dočasné využitie obrovské ubytovacie kapacity, ktorá pojme až 17.000 ľudí," dodal Ren. Už sa objavili aj návrhy, že by sa priestory mohli využiť pre izoláciu ľudí s miernymi príznakmi choroby covid-19. Japonsko eviduje viac ako 7600 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus, choroba covid-19 si zatiaľ vyžiadala 143 obetí.