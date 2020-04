Lisa si na zoznamke začala písať s cudzincom: Po 3 mesiacoch urobila čosi šialené

Stretnutie, na ktoré do smrti nezabudnú. Zaľúbenci Lisa (36) a Yusef (30) sa spoznali na internetovej zoznamke. Po troch mesiacoch písania si urobila Lisa veľké rozhodnutie. Povedala si, že ich vzťah posunie na iný level a požiadala Yusefa o ruku.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

K tomuto veľkému kroku sa odhodlala napriek tomu, že sa so svojím budúcim manželom nikdy nestretla. Ako uvádza portál The Sun, 36-ročná Lisa Mrad sa pobalila a vycestovala za svojím snúbencom k nemu domov do Tuniska. V priebehu štyroch dní si povedali „áno“ a následne odletela späť domov do anglického Nottinghamu, aby skvelú novinu oznámila príbuzným.

Lisa mala spočiatku veľmi zmiešané pocity. „Sedela som v lietadle a pomyslela som si: ´Ó môj Bože, čo tu robím?´ Ale hneď, ako som uvidela Yusefa, všetky moje obavy pominuli. Tak veľmi ho ľúbim. Náš príbeh je plný lásky a bláznovstiev,“ zverila sa so svojimi pocitmi Lisa.

„Keď sme si písali prvýkrát a uvidela som jeho fotky, hneď mi napadlo: ´On bude môj manžel.´ Ako plynuli týždne, moje pocity len silneli. Vyvolával vo mne pocit, že som jediná žena na svete,“ tvrdí Lisa, ktorá nič podobné ešte nezažila.

Pracovník v zákazníckom servise Yusef sa cez internetovú zoznamku do Lisy okamžite zaľúbil. Keď mu prezradila, že má z predchádzajúceho vzťahu 12-ročného syna Justina, vôbec mu to neprekážalo a túžil sa s ňou stretnúť. Keď ho požiadala o ruku, neváhal ani sekundu a povedal „áno“.

Najsebeckejšia nevesta v čase koronavírusu: Ak neprídete na moju svadbu, ste pre mňa mŕtvi!

„Lietala som v oblakoch. Môže sa zdať šialené, že sme sa zasnúbili skôr, ako sme sa osobne stretli, ale jednoducho sme to takto cítili. Vedela som, že Yusef je pre mňa jediný. Už predtým sme sa rozprávali o tom, že sa zoberieme a budeme mať deti,“ opisovala ich lásku Lisa. Ich veľký deň nastal 25. februára a svoj zväzok spečatili obklopení Yusefovou rodinou.

O tom, čo Lisa plánuje urobiť, jej rodina vôbec netušila. „Nikomu som nič nepovedala. Len som sa vrátila domov a oznámila som im novinku,“ prezradila. Yusef istý čas ešte zostane v Tunisku a keď mu to situácia dovolí, presťahuje sa za svojou manželkou do Británie.