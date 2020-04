Najsebeckejšia nevesta v čase koronavírusu: Ak neprídete na moju svadbu, ste pre mňa mŕtvi!

Neuveriteľné! Nevesta vyvolala búrlivú diskusiu na internete po tom, ako zverejnila, že hostia, ktorí neprídu na jej svadbu kvôli koronavírusu, sú pre ňu mŕtvi. Svoj príspevok napísala síce ešte v polovici marca, no už vtedy boli v USA tisíce nakazených a prezident Donald Trump vyhlásil stav núdze.

Američanka vysvetlila, že na jej veľký deň utratila tisíce a ako uvádza portál Daily Mail, svadba sa mala konať približne v polovici apríla. „Minula som tisíce. Rozplánovala som si rozpočet, musela som sa vyhýbať pozemným mínam, ktoré mi nastražila moja rodina, otestovala som svoje zručnosti a tiež elektrikárske a rezbárske práce, vyrobila som osobné dary, odpovedala som na milión e-mailov a vypila som vo vani hromadu vína,“ opisuje nevesta všetko to, čo musela pre svoju svadbu obetovať.

„Takže mám pocit, že môžem oprávnene svojim hosťom pripomenúť, že... mi to je jedno. Ak neprídete na moju svadbu kvôli paranoji z koronavírusu, ste pre mňa mŕtvi,“ odkázala im.

Nie je prekvapením, že mnohí mali potrebu slová nevesty okomentovať. „Tiež by ma to nahnevalo, ale, sakra, premýšľaj aj nad niekým iným ako nad sebou,“ napísal jeden používateľ Redditu a ďalší okomentoval: „Skvelé, takže všetci svadobní hostia, ktorí majú nejaké autoimunitné alebo chronické ochorenie budú musieť riskovať svoj život kvôli tvojej svadbe. Som si istý, že to stojí za tie tisíce dolárov, kvôli ktorým máš na to nárok“.

„Môj bratranec má svadbu budúci víkend. Viete, čo urobil? Preplánoval ju! Pretože je inteligentný,“ poznamenal ďalší. Nevesta sa po vlne kritiky snažila obrátiť príspevok na srandu, avšak svojim krokom dokonca priliala olej do ohňa a ozvalo sa ešte viac rozhorčených ľudí.

„Na svadbu v Brazílii prišiel jeden hosť z Aspenu, ktorý bol pozitívny na koronavírus. Teraz musia monitorovať 200 ľudí a pravdepodobne im budú musieť urobiť testy. Takže pokiaľ táto nevesta neponúka ako darček dezinfekčný prostriedok na ruky, nech to radšej nerobí...“ pripomenul jej jeden uvedomelý komentátor.

Nevesta pravdepodobne už prišla k rozumu, situácia sa počas dvoch týždňov, odkedy zverejnila svoj príspevok, v USA poriadne zdramatizovala. V súčasnosti majú Spojené štáty už 275-tisíc nakazených.