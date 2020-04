Mihál, ktorý odchádza z ministerstva práce, už má nový džob: Čo asi na toto povie Matovič?

Jozef Mihál bude po odchode z postu štátneho tajomníka na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pôsobiť v ekonomickej krízovej rade, ktorú minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) predstaví v stredu (15.4.). Uviedol to líder liberálov v utorok po rokovaní vlády.

"Mnoho ľudí si myslí, že on je naozaj top odborník vo svojej oblasti, a ja plánujem toto využiť," avizoval Sulík s tým, že je veľmi rád, že sa Mihál pridá do jeho tímu. Podľa vlastných slov vie, čo presne sa na ministerstve práce stalo a prečo odtiaľ Mihál odchádza, ale verejne o tom hovoriť nechce. "Aj preto, lebo nemám súhlas od Jozefa Mihála," vysvetlil Sulík a odporučil pýtať sa na dôvody priamo jeho.

"Ponuku stať sa štátnym tajomníkom som prijal s pokorou a víziou, že v tejto pozícii dokážem pre ľudí na Slovensku urobiť veľa, moje očakávania sa však v reálnej praxi nenaplnili," povedal Jozef Mihál. S osobou ministra práce Milana Krajniaka jeho odchod z postu štátneho tajomníka podľa neho nesúvisí. "Chápem, že máme odlišnú politickú orientáciu a v mnohom iný pohľad na svet, a tak je to v poriadku. Ľuďom budem každopádne pomáhať naďalej, na to nepotrebujem funkciu," zdôraznil. Ako dodal, vláda by ho mala z pozície štátneho tajomníka odvolať zrejme ešte tonto týždeň.

Krajniak podľa vlastných slov pri poslednom rozhovore ešte Mihála prehováral, aby si svoj odchod rozmyslel. Jeho rozhodnutie však rešpektuje. "Osobne mi je to ľúto," dodal minister Krajniak s tým, že Mihála považuje za odborníka a vzájomnú spoluprácu označil za prínosnú.