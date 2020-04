Odborníci vypracujú presný plán otvárania prevádzok: Pesimistické slová premiéra Matoviča

Otvorenie niektorých obchodných prevádzok, a tým aj zvýšenie mobility ľudí, by mohlo ohroziť v súčasnosti relatívne bezpečnú prevádzku viac ako dvoch tretín slovenského hospodárstva.

Zároveň by to tridsaťpercentný prepad slovenského hrubého domáceho produktu zmiernilo iba o dva percentuálne body. Uviedol to po utorňajšom rokovaní konzília epidemiológov a infektológov o prípadnom uvoľňovaní opatrení v slovenskej ekonomike premiér Igor Matovič. Podstatné totiž pre Slovensko, ako malú otvorenú ekonomiku, podľa neho nie je otvorenie ďalších obchodov, ale obnovenie dopytu po slovenskej priemyselnej produkcii. To však závisí najmä od situácie u našich najväčších obchodných partnerov.

Zároveň však predseda vlády oznámil, že v pondelok budúci týždeň bude zverejnený presný plán, kedy, za akých okolností a podmienok a ktoré prevádzky budú môcť byť opätovne otvorené. Tento postup bude podľa neho závisieť predovšetkým od toho, aký bude ďalší vývoj šírenia nového koronavírusu na Slovensku a teda od disciplíny Slovákov. Ak bude vývoj pozitívny, budú sa otvárať rýchlejšie, ak bude negatívny, nebudú sa možno zatiaľ otvárať vôbec. Isté však podľa neho je, že posledné sa budú otvárať prevádzky, kde bude najväčšie epidemiologické riziko. Prvou lastovičkou pri uvoľňovaní pravidiel je obnovenie vykonávania plánovaných operácií, ktoré budú spustené postupne podľa zdravotného stavu pacientov.

Aktuálny vývoj šírenia nového koronavírusu na Slovensku pritom podľa Matoviča dáva určitý priestor na optimizmus, pretože podľa najnovších dát z Inštitútu zdravotnej politiky nie je vylúčené, že replikačný faktor vírusu už mohol klesnúť pod číslo jedna, teda že vírus je už dokonca na ústupe. Dôležitý bude však vývoj v nasledujúcich týždňoch, ktorý má dať odpovede na štyri momentálne dôležité nezodpovedané otázky. Prvou je poznanie rozsahu problému šírenia koronavírusu v rómskych komunitách, druhou sú prípadné dovezené prípady ochorenia ešte pred nariadením povinnej štátnej karantény, treťou sú zase prípadné hrozby v domovoch sociálnych služieb. Posledným otáznikom je podľa premiéra aj vplyv posledných sviatočných dní, či sa prípadným nezodpovednejším prístupom ľudí šírenie vírusu znova nezrýchli.

Predseda vlády zároveň tvrdí, že nové čísla týkajúce sa modelovania šírenia koronavírusu, by mali byť zverejnené počas tohto týždňa.