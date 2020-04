O talentovaného Žilinčana majú záujem v poprednom ruskom klube

Devätnásťročný slovenský futbalista Ján Bernát by sa mohol stať novou posilou ruského tímu CSKA Moskva. Informoval o tom portál championat.com.

Cena za talentovaného stredopoliara by sa mala pohybovať okolo 350-tisíc eur. Bernát v tejto sezóne strelil 9 gólov a zaznamenal dve asistencie. Raz skóroval aj v reprezentačnom drese SR do 21 rokov. Podľa ruského zdroja sa CSKA zameral na mladých futbalistov, ktorí nie sú príliš medializovaní a nestoja veľa peňazí. O Bernáta sa podľa jeho agenta zaujímal aj dánsky klub Bröndby Kodaň. "Bernát je veľmi talentovaný hráč, takže je o neho veľký záujem. Má platnú zmluvu v Žiline. Čo sa stane v prestupovom období, to teraz nikto nemôže vedieť," citoval championat.com agenta Romana Vojteka.

Žilina je od 1. apríla v likvidácii a ukončila zmluvy s niektorými hráčmi, ktorí nesúhlasili so znížením platu. Bernát podľa ruského webu medzi nimi nie je a preto by jeho prestupová čiastka mohla byť väčšia.