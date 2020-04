Uživila by sa aj ako tanečnica? Shiffrinová trénuje v domácej izolácii pomocou choreografie

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (25) po predčasne ukončenej lyžiarskej sezóne hľadá počas domácej izolácie spôsoby, ako sa udržať v kondícii aj v dobrej nálade.

S fanúšikmi na sociálnej sieti sa podelila s videom, na ktorom tancuje na známu pesničku. "Naučila som sa choreografiu na pieseň Shut up and dance with me a je to riadna sranda! Toľko skákania, točenia a rýchlych krokov. Skvelý spôsob ako precvičiť to, čo by som mala robiť so svojimi rukami a tvárou. V týchto časoch, keď sme uväznení doma je tanec riadna zábava a skvelá vec, nielen ako cvičenie, ale aj na udržanie nálady!," napísala k videu s choreografiou Mikaela.