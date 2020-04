Včelári majú plné ruky práce hlavne na jar: Kvôli tomuto im včelstvá vymierajú!

Najviac práce okolo úľov majú včelári na jar, keď majú včely najväčší progres. Uviedol to pre TASR včelár Martin Michalík z Trnavy.

Mladý včelár sa k tejto záľube dostal cez svojho dedka. "Pred štyrmi rokmi som sa k tomu opäť vrátil, keď sa o to začali zaujímať moje deti. Momentálne mám štyri rodiny s tým, že som vyskúšal moderné včelárstvo v meste. Dve rodiny mám v komunitnej záhrade umeleckej školy na Mozartovej ulici a dve žijú v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho," informoval o tom Michalík.

Včely v meste podľa jeho slov nie sú tak blízko poliam, a tak produkujú zmiešaný kvetový med. "Tie z umeleckej školy sú blízko kamenného mlyna a doletia až k poliam, a preto u nich prevažuje repkový med. Uplynulý rok bol slabší oproti roku 2018. Jedna včelia rodina vyprodukovala približne 20 až 25 kilogramov medu," doplnil včelár.

Viacerí včelári poukazujú na to, že postreky im ničia včelstvá. "Pri včelách v záhrade knižnice nemá postrek v podstate žiadny vplyv, keďže v meste sa nepostrekuje. Čo sa týka včiel na Mozartovej škole, tam to bolo cítiť. Mal som pôvodne tri rodiny, ale jedna zahynula v dôsledku postrekov. Ešte je tu aj to, že postreky vplývajú nielen na život včiel, ale aj na ich správanie. Sú agresívnejšie a takisto aj ich jed v čase postrekov pôsobí intenzívnejšie," prezradil Michalík.

Čo sa týka starostlivosti, včely si ju vyžadujú počas celého roka. "Pred zimou sa zatepľujú úle. V zime si včelári chystajú rámiky či medzistienky. Takisto sa maľujú úle predtým, ako sa včelstvá začínajú vo väčšom množiť. Včely majú najväčší progres na jar. Aj preto sa im v tomto období rozširujú úle do výšky. V sezóne, keď rastliny kvitnú, ide o kontrolovanie úľov a znášok. Kontrolujeme, či je rojová nálada a či netreba do ich spoločenstva robiť nejaké zásahy," doplnil včelár.