Stačil jediný nápad a v Utekáči sa realizujú aj nezamestnané ženy: Prácu nám priniesli včely

Skvelý nápad! Občianske združenie kRaj otvára v Utekáči (okr. Poltár) dielňu na výrobu sviečok, v ktorej budú pracovať dve dlhodobo nezamestnané ženy. Tie sú rady, že si po zaškolení našli prácu blízko svojho domova. Ak bude o sviečky záujem, združenie plánuje prijať aj viac ľudí.

Občianske združenie kRaj získalo od Nadácie Ekopolis 64 258 eur, ktoré išli na technologické vybavenie dielne, rekonštrukčné práce a mzdy pre prvých zamestnancov. V obci Utekáč tak vzniká sociálny podnik, ktorý bude spracovávať včelí vosk a vytvárať z neho nové voskové produkty. „Voštinárstvo je zabudnuté remeslo, vyskytujúce sa na Slovensku ojedinele, ale typické je práve pre región Západného Gemera. Bolo zamerané na spracovanie včelieho vosku a voštín,“ vysvetľuje David Turčáni, včelár a koordinátor celého projektu.

Na tento účel prerobili bývalé sklárne a zaškolili prvých záujemcov. Z 20 zaškolených ľudí si združenie vybralo 4 najšikovnejšie ženy. Dve z nich začnú od februára pracovať pri výrobe sviečok a mriežok a mesačne si prilepšia o 650 eur. „Veľmi sa mi táto práca páči. Predtým som robila v hydinárňach, no prepustili ma. Nemala som žiadne skúsenosti a pôvodne som bola na školení ako sprievod, no voštinárstvo ma veľmi zaujalo,“ prezradila Oľga Kretová (42) z Vlkova.

Jej kolegyňa Denisa Nosáľová (41) bola bez práce vyše 10 rokov. „Som tu veľmi spokojná, dlho som nikde nepracovala. Peniažky sa nám v rodine veľmi zídu,“ povedala. V marci by chcelo združenie zamestnať ďalšie dve dlhodobo nezamestnané ženy. Ak bude o sviečky a mriežky záujem, dielňa rozšíri výrobu o balzamy a iný tovar z produktov včiel. „Začali sme s predajom na jarmokoch, otvárame e-shop, chceli by sme naše výrobky dostať aj do predajní a mať stabilnú klientelu,“ dodal Turčáni.