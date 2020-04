Braňo Deák spomína na šibačku v detstve: Toto využil aj pri nakrúcaní Oteckov

Aj Oteckom vystavila aktuálna situácia nemilosrdnú stopku, takže epizódy venované Veľkej noci sa do vysielania už nestihli dostať.

My vám prinášame aspoň pohľad na Braňa Deáka (37) a Tobiasa Krála (9), alias Alexa a Maxa v tvorivom veľkonočnom zápale. S obidvoma sme sa, samozrejme, aj porozprávali.

Braňo Deák sa najskôr zamyslel, kedy naposledy maľoval veľkonočné kraslice. „Spomínam si na to veľmi presne. Bolo to vo štvrtom ročníku na základnej škole, čiže už pomerne dávno.“ Nejaké techniky ho vraj naučila mama a niečo pochytil na výtvarnej. „Vajíčka sme farbili vodovkami, namáčali do vody obalené v cibuľových šupkách a rôznych listoch. A dokonca sme ich skrášľovali farebnými bavlnkami. Pri nakrúcaní som tieto techniky mohol naplno zužitkovať. Čo sa za mladi naučíš...“ konštatuje so smiechom.