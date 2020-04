Potrebujete nové okuliare? Tip počas korony

Keď sa nedávno zatvorili očné optiky, mnohí si okuliare nemali kde kúpiť. Záchranou môže byť optika na internete.

Optiky sú už síce otvorené, ale ich návšteva môže byť stále nepríjemná. Pred väčšinou predajní sa stojí v rade na ulici. Vo vnútri panujú sprísnené hygienické podmienky, osobný kontakt s rúškami nie je „ono“ a okuliare, ktoré si nasadíte, možno malo pred vami v ten istý deň na tvári niekoľko ďalších ľudí. Oproti tomu je na internete oveľa väčší výber, doručenie domov je veľakrát zadarmo a môžete ušetriť polovicu alebo aj viac oproti bežnej cene offline.

V optike pôsobí celá téma okuliarov často zbytočne komplikovane. Myopia, cylinder, astigmatizmus… Je ľahké sa v slovách stratiť, ale predávajúci, ktorý vám radí, má aj svoj záujem: predať vám čo najdrahší výrobok.

Všetko z toho je na internete ľahšie. Nemusíte odísť z domu, nikde nečakáte, doprava kuriérom je v mnohých obchodoch zadarmo a s kuriérom sa vôbec nemusíte osobne stretnúť, čo je dnes tiež bezpečnostné plus. Kusy, ktoré sú na sklade, môžete mať doma už za 2 dni.

Okuliare si môžete na internete aj vyskúšať. „Vyberiete si okuliare, ktoré sa vám páčia a cez kameru telefónu alebo počítača vám virtuálna realita ukáže obraz vašej tváre s okuliarmi. Uvidíte sa ako v zrkadle,“ hovorí Martin Zahuranec zo slovenského eshopu s okuliarmi eyerim.sk.

„Vieme ponúknuť aj dioptrie podľa lekárskeho predpisu, presne také, aké potrebujete. Čísla z receptu stačí odpísať do formulára alebo len nahrať fotku receptu a my sa o to postaráme. Dokážeme dodať aj multifokálne sklá a ďalšie špeciálne druhy s šošoviek. Ak veľa pracujete s počítačom, môžu byť pre vás vhodné napríklad aj sklá s ochranou proti modrému svetlu z displejov. Všetko to dokážeme dodať za oveľa nižšiu cenu, ako bežná optika.“

Ceny dioptrických okuliarov sa na internete pohybujú už od 49 eur. Napríklad pre eyerim vyrábajú kolekciu tí istí výrobcovia, ako pre známe veľké značky, ale predávajú sa za zlomok ceny. „Všetky šošovky štandardne dodávame s ochranou proti poškriabaniu a šmuhám, antireflexné, s UV filtrom, odolné proti vode a prachu. Dalo by sa povedať, že to najlepšie, čo pri okuliaroch existuje, ponúkame ako štandard a výrazne lacnejšie.“ hovorí Martin.

Prečo sa tak málo o tejto téme vlastne hovorí? Cez internet si už kupujeme všetko možné – knihy, elektroniku, drahé domáce spotrebiče alebo celé kuchyne, ale okuliare sú jednou z mála vecí, ktoré dnes kupujeme rovnako, ako kedysi rifle v Tuzexe.

„Zlepšuje sa to, v poslednom čase registrujem napríklad aj to, že babičke objednajú okuliare deti alebo vnúčatá, a nechajú jej ich doniesť až pred dvere. Pokojne aj do menšieho mesta alebo na dedinu,“ povedal Martin o aktuálnom dianí.

