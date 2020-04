Autorka životopisu strávila s Harrym veľa času, teraz ho nespoznáva: Nelichotivé slová o princovi a jeho manželke

Britský princ Harry s manželkou Meghan v stredu 1. apríla začali oficiálne žiť slobodne ako civilisti.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Vzdali sa členstva v britskej kráľovskej rodine, do ktorej stále neformálne samozrejme patria, ale nemajú už výhody a privilégiá, pretože odmietajú plniť povinnosti. Magazín Tatler ich pôsobenie v posledných dvoch rokoch zhodnotil v rozhovore so životopiskyňou britskej kráľovskej rodiny a autorkou Harryho biografie z roku 2017 Angelou Levin. Tá ale ťažko nachádzala niečo lichotivé. Vojvodovia zo Sussexu sa podľa nej správajú ako dvaja rozmaznaní vzdorovití tínedžeri a nie dospelí ľudia. A tento týždeň to svojím správaním opäť dokázali.



Najprv ich PR tím začal pripravovať fanúšikov na to, že príde veľké oznámenie o tom, kadiaľ sa budú naďalej pracovne a osobne uberať. Akú komerčnú značku si vymysleli - pretože Sussex Royal im zakázala používať britská vláda - a ktorým charitám zamýšľajú pomáhať. Lenže potom im došlo, že práve v súčasnom období pandémie koronavírusu taká správa zanikne a nebude jej žiadne médium sveta venovať príliš pozornosti, tým menej obyvatelia planéty riešiaci existenčnú krízu. Takže oznámenia nebude. Celebrity totiž potrebujú senzačný záujem publika.

Hoci ho sotva spoznávam, stále verím, že vo vnútri ho to musí trhať, pretože opúšťa rodinu, svoju vlasť a svoje väzby na armádu," zverila Angela Levin magazínu Tatler.Namiesto noblesného a dôstojného odchodu sa správal ako rozmaznaný vzdorovitý tínedžer.Angela Levin v roku 2017 napísala o Harrym životopis.,,Ako čerstvo zasnúbený bol charizmatický, intuitívne konajúci a vtipný mladý muž, ktorý bol trochu nepokojný i utrápený.Je ale hlboko zarmucujúce, lenže veľmi pravdivé, že každý týždeň, ktorý uplynie, je Harryho a Meghanino správanie stále sebestrednejšie a sebestrednejšie," tvrdí spisovateľka.