Princ Harry spôsobil odchodom šok: Z celej drámy bude profitovať hlavne jedna osoba

Kráľovská rodina je po odchode princa Harryho a vojvodkyne Meghan v šoku.

Silná aj v kríze

93-ročná panovníčka bola spočiatku hlboko ranená. Vedela síce, že Harry a Meghan sa vo svojom postavení necítia dobre a chcú niečo zmeniť. Ale keď Harry krátko pred Vianocami odmietol ponuku na rozhovor, bola presvedčená, že sa so situáciou zmierili. O to viac ju zasiahlo, keď dvojica krátko po návrate z Kanady bez varovania zverejnila svoje stanovisko o rezignácii na plnenie reprezentatívnych povinností. Práve teraz, keď jej ubúdajú sily, je ako hlava „firmy“ postavená pred závažné rozhodnutia.

Sklamaný a nahnevaný

Najviac sklamaný a nesmierne nahnevaný Harryho rozhodnutím je jeho starý otec – princ Philip. Ten svoje vysoké postavenie v britskej armáde preniesol na Harryho a teraz bude musieť úlohu čestného kapitána Kráľovskej námornej pechoty prevziať niekto iný. Philip ako 95-ročný rezignoval na svoje kráľovské povinnosti a oficiálne odišiel do dôchodku. Pritom odovzdal do Harryho rúk povinnosť v britskej armáde, ktorá mu bola veľmi blízka. Harryho rozhodnutie je pre vzťah medzi vnukom a starým otcom silná rana.

Rozpoltený

V najužšom kruhu rodiny princ Charles (71) v prvom hneve vyhlásil, že Harry už ďalej nemôže očakávať, že ho bude finančne podporovať sumou 2,3 milióna libier ročne. Pritom on sám hral v rozhodnutí druhorodeného syna významnú úlohu. Charles totiž plánuje, aby v budúcnosti britskú monarchiu reprezentoval už regent a priami následníci trónu. Harry je v súčasnosti šiesty v poradí následníkov a jeho manželka Meghan by v takom prípade už i tak nemala významnejšiu úlohu.

Cíti sa oklamaný

To, že Harry a Meghan zverejnili svoje stanovisko v predvečer Katiných 38. narodenín, určite nezlepšilo už i tak napäté vzťahy medzi bratmi. Princ William vníma to, že Harry ho vopred nezasvätil do svojho plánu, ako zradu dôvery. Ale aj on a Kate rešpektujú vôľu kráľovnej, aby rodina zachovala pokoj a snažila sa minimalizovať škody. Ako sa bude vyvíjať vzťah bratov v budúcnosti, je otázne.

Skutočná víťazka drámy?

Manželka následníka trónu by mohla z odchodu Meghan z kráľovského dvora vytĺcť najväčší profit. Trojnásobná matka veľmi dbá na to, aby bola považovaná za dokonalú žiačku kráľovnej. Vystupuje ako milujúca manželka a perfektná matka, starostlivo si vyberá svoje charitatívne projekty a úzkostlivo premýšľa aj nad oblečením - žiadne prekvapenia, žiadne experimenty. Len nevyčnievať a hlavne nie negatívne! Všetko, čo Kate na seba oblečie, sa stáva bestsellerom a každá fotografia s dokonale štylizovanou vojvodkyňou je vďačný reklamný plagát.