Šibačkové dobroty z Hornej Dolnej: Takto prežívajú Veľkú noc v najslávnejšej dedine

Danku Gudabovú (60), Máriu Bagovú (51) a Anežku Dominovú (72) poznáme ako vtipné dedinčanky zo seriálu Horná Dolná.

Aj keď tento rok oslávia Veľkú noc v úzkom rodinnom kruhu, na jej príchod sa pripravujú starostlivo ako vždy. Prezradili nám, čo nesmie chýbať na ich sviatočnom stole, a pridali aj chutné recepty.

Marika: Na najväčšie kresťanské sviatky sa chystáme už dlho dopredu. Všetci sme vtedy doma, chodieva k nám veľa návštev a my gazdinky sa o ne musíme postarať. Tento rok to bude celkom iné, máme mimoriadnu situáciu. Asi žiadne návštevy nebudú, ale napriek tomu zvyky a tradície treba dodržiavať.

Anežka: Veľká noc sa začína vo štvrtok a vtedy sa začína aj naše veľkonočné varenie. Na obed musí byť niečo zelené. U nás je zvykom robiť šalátovú polievku. Je to prvá jarná polievka a málokedy nám z nej niečo zostane na večeru.

Marika: My zasa robievame špenátovú polievku, ale u nás v rodine sa obľube neteší. Danka mi povedala, že u nich sa do špenátovej polievky dáva aj medvedí cesnak na doplnenie vitamínov po zime. No a na Veľký piatok sme voľakedy robievali hubovú omáčku a vyprážanú rybu s cibuľovo-zemiakovým šalátom. Ale keďže v piatok sa máme postiť a najesť sa len raz za deň, preto sme rybu so šalátom zrušili a robíme len hubovú omáčku. Na ňu je špecialistkou moja mama.

Anežka: V sobotu robievame ďalšiu veľkonočnú špecialitu, ktorú voláme „pečka“, v susednej dedine „zasekávka“ a v Lehote, kde sa nakrúca Horná Dolná, ju poznajú pod názvom „baba“. Je to zmes vajíčok, údeného mäsa, klobásy, sendviča nakrájaného na kocky a ďalších prísad. Všetko sa to zmieša a dá piecť do rúry. Treba toho spraviť veľa, aby sme ju moli jesť celé sviatky.

Danka: My pridávame do baby aj mladú žihľavu, aby tam bolo veľa zeleného.

Anežka: Na Veľkonočnú nedeľu sa u nás robievajú špeciálne výdatné raňajky, šunková roláda a k tomu údené mäso, klobáska, chren, uhorky a chlieb. Potom už klasický sviatočný nedeľný obed. Hovädzia polievka, pečené kura s ryžou alebo rezne.

Marika: Nedeľňajší obed začíname prípitkom a potom nasleduje špeciálny zvyk, a tým je prepolené natvrdo uvarené vajce namočené v octe ako pripomienka, že keď bol Pán Ježiš na kríži a bol smädný, dostal napiť zo špongie namočenej v octe. Potom nasledujú hovädzia polievka a rezne so zemiakovým šalátom. Robievame ho iba dva razy do roka. Na Vianoce a na Veľkú noc. Chvalabohu, pretože žlčník sa potom musí dlho spamätávať.

Anežka: A posledným dňom Veľkej noci je Veľkonočný pondelok, na ktorý sa tešia hlavne deti. Dievčence rátajú, koľkí polievači prídu, a mládenci sa tešia dobrému zárobku. Vtedy poprichádza celá rodina a na stole nesmie chýbať opäť pečka, údené mäso, klobáska, varené vajíčka a rôzne chuťovky.

Marika: A na záver ešte treba spomenúť, že počas celých sviatkov musia byť na stole koláče, zákusky a rôzne sladké či slané dobroty, a u nás musí byť aj plnená paprika nastudeno.

Danka: A hlavne nezabudnite, že treba jesť veľa vitamínov, preto do všetkého, do čoho sa dá, treba dať medvedí cesnak či iné bylinky a rastlinky, ktoré doma máme.

Recepty:

Špenátová polievka Otvoriť galériu Špenátová polievka Zdroj: archív

0,5 kg čerstvého špenátu

4 strúčiky cesnaku

1 cibuľa

2 stredné zemiaky

¾ litra zeleninového vývaru

1 šľahačková smotana

soľ

korenie

olej

Cibuľu a cesnak pokrájame nadrobno. Zemiaky ošúpeme a pokrájame na malé kocky. Cibuľu a cesnak opečieme na rozpálenom oleji vo väčšom hrnci. Potom pridáme zemiaky, osolíme a okoreníme. Krátko opečieme a pridáme čerstvý špenát. Všetko dobre premiešame. Zalejeme horúcim vývarom a varíme asi 10 minút. Potom rozmixujeme ponorným mixérom na hladký krém. Pridáme smotanu a krátko povaríme.

Hubová omáčka Otvoriť galériu Hubová omáčka Zdroj: archív

15 dag suchohríbov a dubákov

6 - 7 ks stredných zemiakov

1 l vody

1 l vody 1,5 l mlieka

15 dag + 10 dag masla

soľ

hladká múka podľa potreby

1 menšia cibuľka pokrájaná nadrobno

1 šľahačková smotana ocot

Hríby umyjeme a dáme variť do vody. Zemiaky pokrájame na kocky. Keď sú hríby napoly uvarené, pridáme zemiaky a osolíme. Keď sú zemiaky uvarené, nalejeme mlieko a necháme rozvariť. Medzitým si pripravíme zápražku tak, že na panvici rozpustíme 15 dag masla, pridáme múku a cibuľku a usmažíme do zlatožlta. Zápražku dáme do vriacej omáčky a miešame, aby sa nám nevytvorili hrudky. Potom pridáme 1 šľahačkovú smotanu, necháme prevrieť. Ak treba, dosolíme. Posledným krokom je pokrájať 10 dag masla na plátky a dať do omáčky. Keď sa maslo roztopí, omáčku dôkladne premiešame. Ocot si pridávame do taniera podľa chuti.

Baba Otvoriť galériu Baba Zdroj: archív

1 sendvič

8 - 10 surových vajíčok

2 varené vajíčka nakrájané na kolieska

soľ čierne ml.

korenie

majorán

údené mäso vopred uvarené nakrájané na kocky

klobásky nakrájané na kolieska slanina

veľa petržlenovej vňate

Sendvič nakrájame na kocky, ktoré namáčame vo vývare z mäsa, vyžmýkame a dáme do väčšej nádoby. Pridáme uvarené vajíčka, údené mäso, klobásku, surové vajcia a dobre premiešame. Dochutíme soľou, korením, majoránom. Pekáč s vyššími okrajmi vymastíme masťou, na dno poukladáme slaninu pokrájanú na menšie a tenšie plátky, a na to navrstvíme zmes. Nedávame však až po vrch. Asi 3 cm od vrchu na to uložíme plátky slaniny. Pečieme doružova.

Šunková roláda Otvoriť galériu Šunková roláda Zdroj: archív

1 topený syr

12 plátkov šunky

1 maslo

4 - 6 ks natvrdo uvarených a najemno nastrúhaných vajec

lyžica chrenu

lyžica vegety

Maslo, syr, vajíčka, chren a vegetu zmiešame a natrieme na plátky šunky, ktorá je uložená 4x 3 plátky na mikroténovom vrecku. Stočíme do rolády a dáme na noc do chladničky. Na druhý deň pokrájať na plátky.

Paprika plnená nastudeno Otvoriť galériu Paprika plnená na studeno Zdroj: archív

1 maslo

1 balenie topeného syra

10 dag šunky

soľ

korenie

vegeta

3 vajíčka uvarené natvrdo

6 - 8 ks väčších paprík

petržlenová vňať nasekaná nadrobno

Šunku a bielka z uvarených vajíčok nakrájame na malé kocky. Do nádoby dáme zmäknuté maslo, tavený syr, žĺtky a mixérom dobre vymiešame. Pridáme nakrájanú šunku, bielka a nasekanú petržlenovú vňať. Dochutíme a premiešame. Z paprík vykrojíme vnútro a naplníme ich. Dáme do chladničky stuhnúť a potom krájame na plátky.